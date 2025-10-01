En México, en la ciudad de Tijuana, un hombre fue detenido luego de que conduciendo un bus escolar atropellara a una madre y a su hija de dos años. La niña resultó ilesa, pero la mujer murió.

El hecho se registró en la zona del mercado ‘Sobreruedas’, ubicada en la colonia Urbi Villas del Prado, Segunda Sección. El reporte preliminar indica que el pasado 29 de septiembre, alrededor de las 12:30 horas en la Avenida de los Volcanes, el conductor perdió el control de la unidad mientras transportaba a varios niños.

Luego del accidente, el conductor descendió del vehículo y huyó del lugar, dejando a varios niños dentro del transporte. La Policía local logró capturarlo minutos después.

Hombre detenido por atropellar a una madre y si hija de dos años.

Paramédicos de la Cruz Roja lograron estabilizar a la mujer, quien tenía múltiples facturas, y trasladarla a un centro de salud. Sin embargo, luego falleció por la gravedad de las heridas.

El implicado, identificado como David Antonio “N”, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se defina su situación legal y posibles delitos relacionados con este hecho.

En redes sociales se ha reaccionado al hecho, asegurando que no es la primera vez que este tipo de accidentes ocurren. También destacaron que la mujer protegió a la niña cuando fueron atropelladas, lo que finalmente le habría salvado la vida a la menor de edad.