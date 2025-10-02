El precio del dólar en Colombia para la jornada de este jueves 2 de octubre inició con un promedio de $3.895, lo que representó un aumento de $5 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.890.

La divisa estadounidense presentó una leve alza mientras los operadores sopesaban el impacto del cierre del gobierno estadounidense y los malos datos de empleo aumentaban las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés dos veces más este año.

Por su parte, Wall Street abrió este jueves en verde y el Dow Jones, su principal indicador, subía un 0,23 %, con los inversores asimilando el cierre parcial del Gobierno federal en Estados Unidos.

Veinte minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales se situaba en los 46.548 puntos, el S&P 500 ganaba un 0,06 %, hasta 6.715 unidades, y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,15 %, hasta 22.789 enteros.

Por el momento, el cierre administrativo del Gobierno afecta a servicios no esenciales pero podría comprometer otras funciones de la Administración central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Según la firma de análisis Fitch Ratings, el impacto macroeconómico de esta parálisis temporal “es limitado a corto plazo”.

No obstante, una interrupción prolongada, sobre todo si va acompañada de retiradas significativas de fondos o reducciones en la fuerza laboral, podría “ralentizar ligeramente el crecimiento económico de EE.UU.”.

Por otro lado, la firma de procesamiento ADP divulgó el miércoles que las nóminas privadas disminuyeron en 32.000 el mes pasado, muy por debajo del aumento de 45.000 que habían estimado los economistas encuestados por Dow Jones.

El informe de ADP aumentó el temor a que el mercado laboral “se esté deteriorando”, una tendencia que si continúa “puede derivar en una mayor debilidad económica”, apunta hoy en su informe diario Sevens Report.

“Las perspectivas para el mercado laboral, ya de por sí confusas, se han complicado aún más con el cierre del Gobierno, ya que los mercados no recibirán datos laborales oficiales”, agrega Essaye.

Los inversores también tienen el foco puesto en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), que tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre.

Los analistas esperan que el banco central estadounidense lleve a cabo otro recorte en los tipos de interés, que ahora se sitúan en una horquilla de entre el 4 y el 4,25 %.