Las autoridades de Corea del Sur confirmaron la detención de una mujer de 21 años identificada con el apellido Kim, señalada de estar relacionada con varias muertes ocurridas en alojamientos del distrito de Gangbuk, en Seúl.

El caso ha generado conmoción nacional por el presunto patrón repetitivo en los hechos. Según la policía, entre finales del año pasado y comienzos de este año, al menos cuatro hombres habrían consumido bebidas suministradas por la sospechosa antes de perder el conocimiento.

Dos de ellos fallecieron posteriormente en habitaciones de motel, mientras que otros lograron sobrevivir.

🇰🇷 Así luce Kim, La Asesina de los Moteles de Gangbuk, la asesina en serie que ha aterrorizado Corea tras haber provocado la muerte de 3 hombres por envenenamiento.

Los reportes indican que las bebidas contenían medicamentos con efectos sedantes. La hipótesis central apunta a que la acusada habría mezclado fármacos de prescripción con productos comerciales, generando combinaciones potencialmente letales.

Medios locales como Yonhap News informaron que una de las víctimas fue encontrada sin signos vitales horas después de haber ingresado a un alojamiento en la zona norte de la capital.

Presunta asesina en serie de 20 años en Corea del Sur se convierte en estrella tras su arresto.



Detenida el 19 de febrero, Kim está acusada de poner somníferos en las bebidas de jóvenes, matando a dos de ellos y dejando a uno en coma.



Argumento que solo ataco a quien la…

La mujer fue arrestada el pasado 19 de febrero bajo cargos relacionados con homicidio y violaciones a la normativa de control de sustancias. La investigación incluyó análisis toxicológicos, revisión de grabaciones de seguridad y rastreo de actividad digital que, según las autoridades, evidenciaría consultas sobre la combinación de medicamentos con alcohol.

La decisión de no divulgar la identidad completa de la detenida ha generado discusión en la opinión pública. Asimismo, las autoridades también encontraron en su ChatGPT preguntas sobre los efectos de mezclar medicamentos con alcohol.

El caso continúa en etapa de investigación formal y no se descarta que surjan nuevos elementos a medida que avancen los peritajes.