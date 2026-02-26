Los dos últimos periodistas que quedaban detenidos en Venezuela fueron excarcelados este jueves, cuando se cumple una semana de la promulgación de la Ley de Amnistía, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Jonathan Carrillo, preso desde julio de 2022, fue excarcelado con medidas cautelares, mientras que Pedro Urribarri, detenido desde mayo de 2025, tiene libertad plena, dijo a EFE el secretario general del SNTP, Marco Ruiz.

“Ya no hay ningún periodista ni trabajador de la prensa que esté detenido”, dijo el activista.

En esta primera semana de la amnistía, fueron excarcelados tres periodistas, dos con libertad plena, entre ellos también Marifel Guzmán, quien estuvo detenida desde febrero de 2025 hasta el martes, según el sindicato.

El SNTP computaba el pasado mes un total de 25 periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa “detenidos ilegal y arbitrariamente”.

El 8 de enero pasado, las autoridades anunciaron la liberación de un “número importante” de personas, un proceso que ha avanzado a cuentagotas y al que se sumó la aprobación de una ley de amnistía propuesta por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Ruiz señaló que si bien esos periodistas “están todos afuera, todavía no hay certeza” de quiénes serán beneficiados con la amnistía para cerrar los casos aún abiertos y obtener una libertad plena.

El martes, el sindicato se reunió con la comisión parlamentaria encargada del cumplimiento de la amnistía para solicitar la revisión de los casos de 40 periodistas y trabajadores de la prensa e instar a que los tribunales “cumplan con su deber y garanticen la restitución de los derechos vulnerados” a estos profesionales.

Según el SNTP, se estableció un canal de comunicación para el seguimiento de los casos y la atención a “cualquier eventualidad que pueda surgir durante el proceso de las amnistías y el sobreseimiento de todas las causas”.

Un total de 217 personas salieron de prisión durante la primera semana de la Ley de Amnistía, informó este jueves el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión encargada del cumplimiento de la norma.

Este miércoles, la Alianza por la Libertad de Expresión (Aplex), de la que forma parte el SNTP, exigió levantar el bloqueo digital a medios de comunicación y cesar la persecución, entre otras acciones para “restituir la libre expresión y comunicación” en el país.