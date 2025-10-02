La jornada de consulta interna para la elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico transcurre con normalidad la mañana de este jueves en la sede centro de la alma mater, ubicada en la carrera 43.

Hasta el momento, en los registros oficiales han votado 65 personas, de las 212 que están habilitadas para votar.

Meridey Carbono, estudiante de artes plásticas, contó a EL HERALDO que el proceso de votación ha sido rápido y sin ningún inconveniente.

“La atención ha sido buena en la mesa de votación y a pesar de la lluvia hemos podido ejercer nuestro voto. Lo único que pedimos como estudiantes es que todo permanezca así y no se generen peleas ni bloqueos”, dijo.

A su turno, Milena Carvajal, detalló que “para votar solo se requiere de la cédula, ya sea en formato físico o digital. Esperemos que toda esta logística de sus resultados y que se respete el voto general de los estudiantes para que nuestro próximo rector cambie la universidad”.

De esta manera, la jornada de votación en esta sede se extenderá hasta las 8:00 p.m.

Es importante resaltar que funcionarios de la Personería Distrital y Brigadistas de emergencia se encuentran vigilando y haciendo control para darle seguimiento a cualquier imprevisto.