Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, arremetió contra los periodistas del canal Win Sports que narraron el partido que disputó su club ante Millonarios en la noche del miércoles 12 de noviembre en el estadio La Independencia, en Tunja, por la última jornada del todos contra todos de la Liga BetPlay.

El directivo se pronunció a través de su cuenta de X sobre uno de los momentos más polémicos del encuentro, registrado en el minuto 77. Se trata de un penal que no fue concedido al Boyacá Chicó por parte del árbitro central, Álvaro Meléndez.

El juez central había pitado penal en un primer momento, luego de ver una posible mano de Alex Moreno Paz, defensor de Millonarios, al intentar bloquear un remate de un jugador del equipo local.

El balón tocó la pierna derecha de Moreno Paz y pasó muy cerca de su brazo, casi rozando, por lo que el árbitro pitó el penalti. Sin embargo, el VAR lo llamó para verificar la jugada, ya que desde una de las cámaras se podía detallar que la pelota no había alcanzado la mano del defensor.

Tras observar detenidamente y varias veces la jugada en las pantallas, el árbitro decidió anular el penal. Al mismo tiempo, los narradores de Win Sports estaban comentando las imágenes del VAR, coincidiendo todos en que Alex Moreno no cometió la falta.

Las palabras de los comentaristas a favor del jugador de Millonarios enfurecieron al máximo accionista del Boyacá Chicó, quien se despachó contra ellos en redes sociales al término del partido.

“Esto no tiene presentación, señores de WIN, sus periodistas no tienen remedio, son tan atrevidos y sinvergüenzas que acaban de decir e insistir para presionar al VAR que llame al juez para que le hagan ver lo que no fue”, aseveró Eduardo Pimentel en su cuenta de X.

El directivo insitió en que sí debió cobrarse el penalti y lanzó graves insultos contra los periodistas del canal deportivo.

“Todos vimos penal gigante, eso es ser uno muy hijo de puta y muy acomodado, si eso no es penal entonces dígame cuál es, malparidos”, escribió Eduardo Pimentel.

Esto no tiene presentación señores de WIN sus periodistas no tienen remedio son tan atrevidos y sinvergüenzas que acaban de decir e insistir para presionar al VAR q llamen al juez para q le hagan ver lo q no fue , todos vimos penal gigante , eso es ser uno muy hijo de puta y muy… pic.twitter.com/NUwAIDKOg5 — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) November 13, 2025

El juego terminó con un marcador de 1-2 a favor de Millonarios, aunque ninguno de los dos equipos clasificó a los cuadrangulares de la Liga.