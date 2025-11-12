Junior afronta la última jornada del ‘Todos contra todos’ con la tranquilidad de tener la clasificación a los cuadrangulares semifinales en el bolsillo, pero con la desazón de ya no poder alcanzar el famoso ‘punto invisible’ y estar muy lejos de los puestos de Copa Libertadores por la vía de la reclasificación, lo que hace del partido de este jueves (7 p.m.) ante Atlético Nacional solo una cuestión honor.

Los rojiblancos, que saltarán al gramado del ‘Metro’ solo a cumplir con el calendario, esperan dar un ‘golpe sobre la mesa’, previo al inicio de los cuadrangulares, ganándole a un cuadro verdolaga que viene ‘embalado’ y que sí peleará en esta última jornada por alcanzar el ‘punto invisible’, para entrar con una dinámica positiva a la fase definitiva de campeonato, donde todos empiezan de cero y donde ‘el Tiburón’ espera hacer olvidar la irregularidad que ha marcado al equipo este semestre.

Será, sin lugar a dudas, un partido atractivo, entre dos equipos protagonistas y que están llamados siempre a pelear por el título.

Por el honor y el impulso: Junior recibe a Nacional en el cierre del ‘todos contra todos’.



Junior quiere cerrar con broche de oro la fase regular y darle una alegría a su gente.



Con lo mejor del plantel en cancha, ‘el Tiburón' va con todo ante Atlético Nacional. pic.twitter.com/ZJ489pGOj0 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 12, 2025

Mirando este contexto, el técnico Alfredo Arias ha decidido usar lo mejor de su nómina para encarar ese duelo. Las experiencias vividas ante América en Copa han dejado aprendizajes, y es por eso que ante Nacional no habrá descanso para nadie, porque el deseo es que todos entren con ritmo competitivo a los cuadrangulares.

Mauro Silveira, Javier Báez, Guillermo Celis, Enamorado y Paiva conformarán la columna vertebral de un equipo que también contará en su once titular con jugadores como Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Yeison Suárez, Didier Moreno y Bryan Castrillón. La única duda pasa por la utilización de Jesús Rivas o Chará para complementar el mediocampo.

Posibles formaciones.

Nacional, por su parte, solo tendrá las bajas obligadas de David Ospina —está con la Selección—, Tesillo, Candido y Campuzano, estos tres últimos quienes pagarán fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

El juego, correspondiente a la jornada 20, será dirigido por el árbitro Carlos Bentancur. Transmite Win Sports+.