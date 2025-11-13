Independiente Santa Fe emitió este miércoles un comunicado oficial en el que rechaza y desmiente directamente las afirmaciones de los periodistas deportivos Felipe Sierra y Juan José Mantilla, quienes aseguraron en redes sociales que la llegada del venezolano César Farías al club se cayó por petición de algunos jugadores y la reacción de la hinchada.

En el documento, el conjunto cardenal enfatizó que “las decisiones deportivas y administrativas de la institución son tomadas por el presidente y la Junta Directiva”, al tiempo que invitó a los comunicadores a “hacer llegar las pruebas de lo publicado en sus redes sociales”.

El pronunciamiento se produjo luego de que ambos periodistas revelaran que Farías, de 52 años, tenía un acuerdo cerrado para asumir como técnico de Santa Fe, pero que el club decidió cancelar su llegada tras conocerse la reacción interna negativa de algunos futbolistas y aficionados.

“Había un acuerdo total, a falta de firma, pero al filtrarse la información y ante la reacción en contra de algunos jugadores e hinchas, cancelaron su llegada”, publicó Pipe Sierra, quien además señaló que el club está cerca de cerrar con “un entrenador uruguayo”.

🚨 César Farías (52) no llegará a #SantaFe. Había un acuerdo total, a falta de firma, pero al filtrarse la información y ante reacción en contra de algunos jugadores e hinchas, cancelaron su llegada, como cuenta @JuanjoseMant 🔴⚪️

👀 Están cerca de cerrar un entrenador uruguayo



— Pipe Sierra (@PSierraR) November 12, 2025

Por su parte, Juan José Mantilla escribió que “por petición de los jugadores, César Farías no llega a Santa Fe. Viene un uruguayo que no es Peirano”, lo que reforzó la versión sobre la influencia del vestuario en la decisión final.

A mí me dicen que por petición de los jugadores César Farías no llega a Santa Fe. Viene un uruguayo que no es Peirano.
— Juan José Mantilla. (@JuanjoseMant) November 12, 2025

Tras el comunicado del club, Sierra respondió públicamente al presidente Eduardo Méndez, asegurando que posee pruebas de las conversaciones con jugadores sobre el caso Farías.

“El presidente Méndez (porque sé que usted es el que manda a hacer el patético comunicado) quiere que le envíe los chats con los jugadores contándome en confianza las conversaciones sobre Farías. Hay que de muy bobo para eso”, escribió el periodista en su cuenta de X, añadiendo que el dirigente “quería traer un DT por lo barato y no por lo deportivo”.

¿Presidente Méndez (porque sé que usted es el que manda a hacer el patético comunicado) quiere que le envíe los chats con los jugadores contándome en confianza las conversaciones sobre Farías?

Hay que de muy bobo para eso. Dirija a Santa Fe como el equipo serio que es y no como…



— Pipe Sierra (@PSierraR) November 12, 2025

La polémica estalló en medio de la búsqueda de Santa Fe por un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Bava. Aunque Farías, que en el primer semestre estuvo comandando a Junior, parecía tener todo acordado para su arribo a Bogotá, la situación se tornó confusa tras las reacciones y filtraciones mediáticas.

Por ahora, el club bogotano no ha confirmado oficialmente al nuevo director técnico, aunque versiones extraoficiales apuntan a que un entrenador uruguayo estaría muy cerca de ser anunciado. El bogotano Francisco ‘Pacho’ López continúa encargado del equipo en su lucha por ingresar a los ocho mejores de la Liga II.

