El único jugador del Junior actual que se ha puesto la camiseta de Atlético Nacional es Yimmi Chará. El vallecaucano ha estado en ambas orillas y sabe perfectamente lo que significa un duelo entre rojiblancos y verdes.

“Es un clásico. Así como lo vive la gente lo vivimos nosotros, son los partidos que uno siempre quiere ganar. Esperemos que le podamos dar a la gente la alegría que se merece”, dijo Chará en un breve contacto con EL HERALDO durante un encuentro de él y Teófilo Gutiérrez con hinchas del equipo tiburón, en el Centro Comercial Alegra.

“Sí, (Nacional) es una gran institución en la que pude estar, pude hacer grandes cosas, y siempre es lindo enfrentar este tipo de partidos”, agregó el polifuncional jugador de 34 años de edad.

Chará, que ha tenido un desempeño repleto de altibajos durante este segundo semestre, bajo el mando de Alfredo Arias (brilló más en la primera parte del año jugando en primera línea, con la dirección técnica de César Farías), reconoce que el juego ante la escuadra paisa es importante, más allá de que el cuadro caribeño ya está clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga II.

“Hay que tratar de terminar bien el todos contra todos y darle esa alegría a la hinchada. Hace rato no se le damos”, apuntó Chará.

El experimentado futbolista piensa que “poco a poco se va a encontrar el fútbol que se necesita”, aunque tiene claro que en la siguiente instancia, las exigencias aumentan. “Sí, todos sabemos que en finales es diferente, se juega otro campeonato, el equipo lo sabe”, afirmó.

El caleño resaltó la unión de todo el plantel y se mostró optimista para el juego ante los antioqueños y para lo que le viene al equipo rojiblanco en los cuadrangulares semifinales.

Yimmi Chará se muestra positivo con miras a lo que viene, sin embargo, admite: “Todos los equipos que están en los ocho hemos demostrado cosas importantes, cosas interesantes. Va a ser difícil, esperemos que nosotros podamos estar la altura”.

