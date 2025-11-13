El Club Deportivo La Equidad Seguros se despidió del fútbol colombiano. En la noche del pasado miércoles 12 de noviembre jugó su último partido en la primera división contra Deportivo Pereira, en el estadio Metropolitano de Techo.

El club bogotano fue adquirido por un grupo inversor extranjero, y a partir del año entrante cambiará su nombre y sus colores.

Su despedida fue fenomenal, aunque discreta se sintió emotiva. La Equidad cerró más de dos décadas de historia en el profesionalismo. El partido terminó 4-0, en favor de los locales, dando paso a una nueva etapa con una goleada histórica.

“Así vivimos nuestra última jornada, llena de goles y mucho corazón”, publicó el equipo en su cuenta oficial de Instagram, junto a emotivas imágenes de los jugadores durante el partido contra Pereira.

Cabe recordar que desde comienzos de año se confirmó la llegada de los empresarios norteamericanos Al Tylis y Sam Porter, quienes han participado en clubes como G2 Esports y Necaxa, el primero una de las marcas más reconocidas de los deportes electrónicos.

La adquisición del club bogotano recibió el aval de la Dimayor, y con ella comenzó el proceso de transformación total de La Equidad.

“Esta alianza marca el inicio de una estrategia clara y sostenible. Queremos que los hinchas se sientan orgullosos del proyecto que empieza”, dijo Tylis al anunciar la compra.