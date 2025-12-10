El artista venezolano Danny Ocean abrió la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, en la que se entregará el galardón a su compatriota, la opositora María Corina Machado, que está viajando a Noruega, pero no estará presente en la gala.

Le puede interesar: María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a líderes que la apoyaron

“Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador”, comenzó a cantar de forma lírica y acompañado de un piano Danny Ocean, versionando la tradicional canción ‘Alma Llanera’, convertido en un segundo himno venezolano.

Danny Ocean, quien se hizo famoso con su ‘Me rehúso’, que habla del dolor de migrar y dejar atrás a un amor y por ello considerada una de las canciones del exilio, fue uno de los artistas escogidos para la gala, en la que también actuó la pianista Gabriela Montero, que interpretó ‘Mi querencia’, de Simón Díaz.

Vea aquí: ¿Quién es Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado que recibió el Premio Nobel de la Paz?

La gala comenzó con la notable ausencia de la premiada, quien aseguró en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no podría llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, aunque aseguró que llegararía a Oslo.

En la gala hicieron acto de presencia varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo Santiago Peña, además de figuras de la oposición venezolana, de la derecha mundial y familiares de la líder opositora.