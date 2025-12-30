Por lo general, los dueños de gatos acostumbran darle pollo hervido a sus mascotas para que se alimenten de mejor manera, pero suelen hacerlo en pequeñas porciones.

Sobre esta cantidad existe la inquietud sobre si puede ser beneficioso y en qué situaciones los veterinarios lo indican. Expertos señalan que este alimento, servido en pequeñas cantidades y de forma adecuada, puede aportar nutrientes beneficiosos a la dieta felina.

De acuerdo a veterinarios consultados por portales especializados como el American Kennel Club (AKC), VCA Hospitals y PetMD, el pollo hervido puede ser una opción segura y útil para su gato siempre y cuando esté bien cocinado, y sin sal ni condimentos.

Los veterinarios aseguran que el pollo hervido es una fuente de proteína magra y de fácil digestión, por lo que se convierte en un alimento casi indispensable para determinadas situaciones clínicas.

Beneficios del pollo hervido