Por lo general, los dueños de gatos acostumbran darle pollo hervido a sus mascotas para que se alimenten de mejor manera, pero suelen hacerlo en pequeñas porciones.
Sobre esta cantidad existe la inquietud sobre si puede ser beneficioso y en qué situaciones los veterinarios lo indican. Expertos señalan que este alimento, servido en pequeñas cantidades y de forma adecuada, puede aportar nutrientes beneficiosos a la dieta felina.
De acuerdo a veterinarios consultados por portales especializados como el American Kennel Club (AKC), VCA Hospitals y PetMD, el pollo hervido puede ser una opción segura y útil para su gato siempre y cuando esté bien cocinado, y sin sal ni condimentos.
Los veterinarios aseguran que el pollo hervido es una fuente de proteína magra y de fácil digestión, por lo que se convierte en un alimento casi indispensable para determinadas situaciones clínicas.
Beneficios del pollo hervido
- Ayuda a mejorar el malestar estomacal: Alivia la diarrea o vómitos leves, formando parte de la llamada “dieta blanda” recomendada por veterinarios.
- Aporta proteínas de alta calidad: Estas son fundamentales para el mantenimiento de los músculos y la recuperación del organismo.
- Mejora la digestión: El pollo hervido y sin grasa resulta más liviano para el sistema gastrointestinal.