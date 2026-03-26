Quienes tienen un perro saben que no es solo un animal, sino un compañero de vida. Por eso, una de las preguntas más comunes es cómo lograr que vivan más tiempo y, sobre todo, que esos años sean felices y saludables.

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Aunque su esperanza de vida es menor que la de los humanos, existen varios factores que pueden influir directamente en su bienestar, desde lo que comen hasta la atención médica que reciben a lo largo de su vida.

Shutterstock/Shutterstock Es importante saber qué se les da de comer a los perros

Según especialistas del Programa Ciencia de Gabrica, hay hábitos sencillos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los perros: elegir una alimentación adecuada según su edad y tamaño, evitar el exceso de comida y mantenerlos activos, cumplir con vacunas y desparasitación y llevarlos al veterinario incluso cuando parecen estar sanos

Aunque parecen recomendaciones básicas, son clave para prevenir enfermedades y detectar a tiempo cualquier problema.

Shutterstock/Shutterstock Cada vez es más común ver perros pequeños en los hogares.

¿Cuánto tiempo viven los perros?

La respuesta depende, en gran medida, de su tamaño. Los perros pequeños suelen acompañarnos entre 10 y 15 años, mientras que los medianos viven entre 10 y 13.

En el caso de los más grandes, su esperanza de vida suele ser más corta, entre 8 y 12 años, ya que envejecen más rápido y son más propensos a ciertas enfermedades.

Cortesía Los perros pequeños suelen acompañarnos entre 10 y 15 años, mientras que los medianos viven entre 10 y 13.

En Colombia cada vez es más común ver perros pequeños en los hogares. De hecho, datos de Euromonitor indican que representan cerca del 43 % de la población canina.

Los veterinarios indican que uno de los errores más frecuentes es pensar que un perro “gordito” es un perro sano. En realidad, ocurre lo contrario.

Pexels Cuidar del peso de su perro no solo mejora su apariencia, sino que puede marcar la diferencia entre una vida corta y una más larga y plena.

El sobrepeso puede reducir su vida hasta en dos años y aumentar el riesgo de enfermedades como la Diabetes, problemas en las articulaciones, dificultades para respirar y afecciones del corazón.

Cuidar su peso no solo mejora su apariencia, sino que puede marcar la diferencia entre una vida corta y una más larga y plena.