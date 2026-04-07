Después de una lucha contra el cáncer, Magnus el perrito del creador de contenido colombiano Camilo Triana, falleció.

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Así lo dio a conocer el influencer en su cuenta de Instagram. Y es que Magnus de nueve años, un pitbull se hizo viral algunos meses atrás cuando su dueño puso en su carro que había vencido el cáncer e hizo una caravana en toda Bogotá para celebrarlo.

Desde ese momento miles de usuarios siguieron su proceso de recuperación. “Hoy, después de tanto miedo y tantas lágrimas, puedo decir con el corazón lleno que lo logró. MI MEJOR AMIGO HA VENCIDO AL CANCER. Ojalá todos tengan en sus vidas un Magnus, que irradie luz cada paso y les demuestre lo que es la determinación y la fortaleza. Afirmó el creador de contenido en su momento”, fue el mensaje que escribió en ese momento.

Pero en marzo de este año volvió el cáncer. “No pensé que el cáncer regresaría tan rápido… todo el proceso fue muy tormentoso”, escribió el creador de contenido.

Sin embargo, esta vez Camilo decidió dejar tranquilo a Magnus y no hacerle quimioterapia o algún tratamiento. Básicamente para que no siguiera sufriendo lo que implica este proceso.

Finalmente, el influencer mediante un carrusel de fotografías dio la devastadora noticia.

“Por siempre Magnus Antonio, te amo con mi vida entera. Gracias por devolverme las ganas de vivir, prometo hacer valer cada segundo que me quede de existencia. Espérame cruzando el arcoíris. Descansa en paz mi vida”, señaló.

Tras conocerse la noticia, miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo. Desde entonces, el influencer ha continuado compartiendo recuerdos de los años vividos junto a su perro.

“Ojalá el amor lo curara todo, ojalá los perritos fueran eternos. Todo es incierto”, manifestó.