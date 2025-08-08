Cada 8 de agosto, el mundo rinde homenaje a uno de los animales más queridos como lo es el gato.

Esta fecha, establecida en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) junto a otras organizaciones, busca promover el cuidado responsable de los felinos y concientizar sobre su impacto en el medioambiente.

Aunque estos compañeros peludos alegran miles de hogares, también necesitan atención en su alimentación adecuada, visitas veterinarias, esterilización y un entorno seguro.

Además, un gato que deambula sin control puede convertirse en una amenaza para la fauna silvestre, por lo que la tenencia responsable es clave.

Asimismo, hay otros países que lo celebran en otras fechas como el 20 de febrero y 29 de octubre.

Algunas curiosidades de los gatos