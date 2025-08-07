Destacados artistas puertorriqueños de diversos géneros musicales y generaciones recuerdan este jueves con fotos, videos y anécdotas al legendario pianista Eddie Palmieri, fallecido a sus 88 años, dejando un legado indiscutible en la salsa y el jazz latino.

Lea Salseros anhelan un reencuentro de Rubén Blades y Willie Colón tras 20 años de enemistad

Uno de esos reconocidos artistas boricuas que han resaltado la carrera de Palmieri a través de las redes sociales es Bad Bunny, quien ha aprovechado el tiempo para descargar en sus historias de Instagram fotos de algunas presentaciones que ofreció el difunto músico a través de sus más de 70 años de carrera.

Entre las fotos que descargó Bad Bunny de Palmieri es una del fenecido músico de origen puertorriqueño cargando uno de sus tantos Grammy que ganó, incluyendo el primero que ganó por el disco ‘The Sun of Latin Music’ a la Mejor Grabación Latina en 1976.

Aquí Corporación Cultural Barranquilla representó a Colombia en una gira cultural por Europa

Otro reconocido músico puertorriqueño que recordó a Palmieri es el legendario bajista, músico y compositor Bobby Valentín, quien en su página de Facebook contó que su gran colega le decía que ellos eran “los últimos dinosaurios” del género de la salsa.

“Su legado musical será recordado siempre por todas las generaciones. Mis condolencias, paz y fortaleza para su familia, amigos y seguidores. QDEP. La música del mundo está de luto. Sentimos esta pérdida. Gracias por tanto, maestro... Descanse en paz Eddie Palmieri”, sostuvo Valentín.

Además ¿Por qué La Guacherna volverá a ser viernes para el 2026?

Dentro de esas otras leyendas que han aprovechado el tiempo y han lamentado la partida de Palmieri fue el también legendario pianista Richie Ray, del dúo de Richie Ray y Bobby Cruz.

“Se fué Eddie, maestro del piano y la salsa dura. Eddie fue fundamental para la formación de nuestra música afro caribeña. Extraordinario Eddie, su sonido era fuerte y contundente, y siempre le recordaremos. Paz a su familia” (sic), expresó Ray.

También Dean Cain, actor que interpretó a Superman, se une al ICE, servicio encargado de redadas migratorias en EE. UU.

Por su parte, Herman Olivera, cantante de la orquesta de Palmieri, pidió en sus redes sociales que “las bendiciones” de su director “lleguen a mí de cualquier parte que estés”.

“Descansa en paz, mi querido padre Eddy”, indicó Olivera, a quien Palmieri bautizó como ‘El sonero del siglo XXI’.

Lea Eddie Palmieri aparecerá en la última película de Spike Lee: Así lo despidió el director

Otro gran sonero que también se despidió de Palmieri fue Gilberto Santa Rosa, conocido como ‘El caballero de la salsa’, quien reflexionó que “la música del mundo está de luto” con el fallecimiento del pianista.

“Sentimos esta pérdida. Gracias por tanto maestro... Descanse en paz Eddie Palmieri”, añadió.

Aquí Las dos veces que Eddie Palmieri hizo vibrar el alma del Barranquijazz

A su vez, Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico y otro gran pianista, se unió a los mensajes de despedida para recordar a Palmieri.

“Tu legado musical quedará por siempre en nuestra historia y en nuestros corazones. Nuestras condolencias a su familia y allegados”, dijo.

Además Charlize Theron cumple 50 años: medio siglo de carácter y reinvención en Hollywood

Asimismo, la orquesta La Sonora Ponceña, dirigida por el también pianista Papo Lucca, describió a Palmeiri como “un genio del piano, un visionario de nuestra música y un referente eterno para quienes admiramos su arte”.

“Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la clase artística. Gracias, Maestro, por tantos años de entrega, por elevar la música latina a lo más alto, su legado nunca morirá. Su música seguirá hablando por usted”, apuntó.

También Eddie Palmieri, uno de los artistas más innovadores de la música latina

Mientras tanto, la cantante iLe, quien tuvo la oportunidad de tener a Palmeiri de invitado en su canción ‘Déjame decirte’, de su disco ‘Almadura’ (2019), compartió un video de ambos cuando interpretaron juntos dicho tema en un pasado Día Nacional de la Salsa.

“Muy entristecida por la partida de nuestro querido Eddie Palmieri. Agradecida profundamente por haber tenido el honor de trabajar una canción juntos y de que me haya invitado a cantar con él en el día nacional de la salsa, que oficialmente fue el momento en donde estuve más nerviosa en mi vida”, rememoró iLe.

Más Cinco canciones que inmortalizaron al salsero Eddie Palmieri

Finalmente, los grupos de plena Plena Libre y Plenéalo también expresaron sus condolencias a Palmeiri, pues el fallecido músico fue un fiel seguidor y defensor del género autóctono puertorriqueño al componer varios temas en dicho ritmo e interpretarlos en vivo.