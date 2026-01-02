Ya inició un nuevo año y junto a él todo lo relacionado a noticias actuales, como por ejemplo, el clima en estos primeros meses.

Para conocer esto, los abuelos acostumbraban “predecir” el clima con el método de las cabañuelas. Esta práctica, transmitida de generación en generación, continúa vigente en muchas familias durante los primeros días de enero, especialmente entre quienes buscan anticiparse a cómo se comportará el clima a lo largo del año.

¿Qué son las cabañuelas?

Las cabañuelas son un método tradicional y no científico que se utiliza para intentar prever las condiciones climáticas de cada mes del año, tomando como referencia el comportamiento del clima durante los primeros días de enero.

Aunque no cuentan con respaldo meteorológico, forman parte del saber popular y de las creencias heredadas de abuelos y comunidades rurales.

¿Cómo se interpretan las cabañuelas?

Según la tradición más extendida, cada uno de los primeros 12 días de enero representa un mes del año. De esta forma, el clima que se presente en cada jornada serviría como indicador de cómo será el tiempo en el mes correspondiente.

Por ejemplo, si el 1 de enero se registran lluvias, se cree que enero será lluvioso; si el 2 de enero el día es soleado, se asume que febrero tendrá buen clima, y así sucesivamente hasta el 12 de enero, que representaría diciembre.

Además, algunas versiones de las cabañuelas incluyen una segunda etapa de interpretación. En este caso, del 13 al 24 de enero, los días vuelven a asociarse con los meses del año, pero en orden inverso. Así, el 13 correspondería a diciembre y el 24 nuevamente a enero. Este periodo adicional se utiliza como una forma de confirmar o ajustar las predicciones obtenidas durante los primeros doce días.

01 de enero: Enero

02 de enero: Febrero

03 de enero: Marzo

04 de enero: Abril

05 de enero: Mayo

06 de enero: Junio

07 de enero: Julio

08 de enero: Agosto

09 de enero: Septiembre

10 de enero: Octubre

11 de enero: Noviembre

12 de enero: Diciembre

¿Qué dice el Ideam sobre el clima en el 2026?

Aunque las cabañuelas forman parte de la tradición popular, las autoridades recomiendan consultar fuentes oficiales para conocer el comportamiento real del clima. En Colombia, el IDEAM publica cada año sus análisis y proyecciones climáticas basadas en estudios científicos.

De acuerdo con los pronósticos más recientes, los primeros meses de 2026 podrían presentar lluvias entre niveles normales y superiores a lo habitual en regiones como la Andina, Caribe y Pacífica. En contraste, zonas como la Orinoquía y la Amazonía registrarían precipitaciones dentro de rangos cercanos a sus promedios históricos.