Desesperados porque les adeudan ocho meses de salario, los empleados de la ESE del municipio de Ovejas, en los Montes de María de Sucre, protagonizaron una protesta en la sede de los juzgados de Corozal exigiendo el desembargo de unos recursos.

El pedido estuvo dirigido directamente al Juzgado Primero Civil del Circuito que está a cargo de la togada Clarea Ordóñez.

Los manifestantes, todos portando pancartas con mensajes de rechazo, de reclamo y exigencias, piden que se produzca ese desembargo de recursos para que a ellos les puedan pagar los meses de salario que les adeudan no solo al personal médico sino también a paramédicos y vigilantes.

Cortesía

Dubys Rivero, una de las enfermeras, se encadenó en una de las barandas de la sede de los juzgados para llamar más la atención sobre una situación que vulnera sus derechos y los de sus familiares que dependen de ellos.

Denunciaron además que los dineros retenidos son inembargables y con destinación específica de acuerdo con lo que establece la Ley 1751 del año 2015.

El alcalde del municipio de Ovejas, Mario Ricardo, sostuvo que los dineros que están embargados desde el año 2024 son los que envía el Ministerio de Salud y Adres, una suma aproximada de 1.500 millones de pesos que es muy superior a la deuda que ellos tienen, por lo que reclama la liberación de los excedentes.