La digitalización de los pagos incrementa la velocidad y cantidad de las operaciones que deben gestionar las tesorerías de las empresas. Este aumento reta su capacidad para adaptar sus procesos contables, tributarios y de gestión de información para que sigan el ritmo del mercado y no generen cuellos de botella.

Superar ese reto permite acortar la brecha existente entre el cierre de una venta y la disponibilidad del dinero pagado por el consumidor. Por ello, los avances en materia de pagos tienen hoy como norte estratégico liberar la disponibilidad del dinero de la dependencia de largos procesos de compensación bancaria.

El país ya dio un paso a esa liberación. Gracias al Banco de la República se habilitó una infraestructura interoperable de sistemas de pagos de bajo valor, que hace posible materializar en segundos transferencias entre cuentas bancarias, sin importar la entidad o cuenta de origen o destino. A esto se le conoce como Bre-B.

Si bien la interoperabilidad inicialmente estuvo limitada a ciertos casos, una vez Bre-B comenzó a operar, el pago entre personas naturales y comercios se habilitó (sean estos persona natural o jurídica) cuando dichos pagos sean inferiores a COP$11.552.000 a 2025.

Bre-B supone que las cuentas bancarias de los clientes profundizan su uso como medio de pago. Las tarjetas débito, crédito y prepagadas seguirán siendo opciones para pagar, pero ellos también podrían hacerlo transfiriendo dinero desde sus cuentas con el uso de llaves y códigos QR.

Esto sin diligenciar información, de manera presente y no presente y llevando el dinero a la cuenta del comercio de manera inmediata, sin importar si el establecimiento y cliente tienen cuentas en la misma institución, sin ciclos de compensación y con disponibilidad 24/7/365.

Cobre desarrolla soluciones que permiten que los comercios habiliten transferencias inmediatas en sus páginas de pago, conectando el sistema del negocio o habilitando el checkout propio. Este desarrollo, más la capacidad de agregación permiten un cobro inmediato, seguro y conciliado en tiempo real.

Nuestra responsabilidad es apoyar a los comercios en el aprovechamiento de las transferencias inmediatas interoperables que trae Bre-B, superando los retos operacionales sin desarrollos informáticos complejos, sin espera, sin errores, ni fricciones.

La inmediatez en el pago acortará la disponibilidad del cliente para esperar que su comercio responda a su requerimiento. Mejorar el capital de trabajo monetizando rápidamente la venta permite transformar las dinámicas de entrega y cumplimiento de los comercios para cumplir con las expectativas de los clientes.

Nuestro trabajo es seguir impulsando esa evolución, convencidos de que cobrar rápido, fácil y seguro es la nueva normalidad.

* CEO y cofundador de Cobre