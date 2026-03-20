Barranquilla se prepara para vivir un puente festivo cargado de actividades para todos los públicos, con una agenda que combina cultura, arte, música, gastronomía y espacios de integración en diferentes puntos de la ciudad.

La apuesta del alcalde Alejandro Char por consolidar a la ciudad como destino turístico y de eventos se refleja en una programación que incluye el XX Carnaval Internacional de las Artes, ferias gastronómicas, presentaciones culturales y recorridos por espacios emblemáticos.

Gran Malecón activo

El Gran Malecón se consolida como uno de los principales escenarios del fin de semana, con actividades que promueven la inclusión, el emprendimiento y la tradición.

Desde este viernes se desarrolla la feria Dulces Tradición, que se extenderá hasta el 5 de abril en el Malecón y en Caimán del Río. En este espacio, emprendedoras locales ofrecen dulces típicos de Semana Santa, preservando recetas tradicionales del Caribe.

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En la misma jornada, el Escenario del Río acoge los ensayos de la Corporación Artística Nativos, que inicia su preparación rumbo al Carnaval de Barranquilla 2027.

El sábado, la agenda incluye actividades en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, con presentaciones artísticas inclusivas lideradas por la Fundación Intégrame, promoviendo el respeto por la diversidad. A esto se suman muestras culturales como el ensayo de la comparsa Afrocaribe, que llenará de ritmo la zona gastronómica.

Carnaval de las Artes

Entre el 20 y el 22 de marzo se realiza el Carnaval Internacional de las Artes, organizado por la Fundación La Cueva, que reúne a artistas y pensadores nacionales e internacionales.

El evento rinde homenaje a Álvaro Cepeda Samudio y cuenta con un ciclo de cine dedicado a Víctor Gaviria, además de exposiciones y conversatorios en escenarios como La Cueva, Fábrica de Cultura, Alianza Francesa y Cinemateca del Caribe.

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También regresa “Fantástico”, una programación dirigida a niños con actividades lúdicas, educativas y espectáculos en vivo.

Concierto y medidas

El Estadio Romelio Martínez será escenario de un concierto del artista Blessd. Para este evento, la Alcaldía instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) y habilitará el ingreso del público desde las 4:00 p. m.

Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con anticipación, evitar llevar objetos innecesarios y acatar las indicaciones de seguridad.

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Además, se implementará un cierre vial en la carrera 44 entre calles 72 y 74 desde la noche del viernes hasta la madrugada del domingo. Como rutas alternas, se sugiere tomar la calle 74 hacia la carrera 46 y conectar con la calle 70, con acompañamiento de agentes de tránsito en la zona.

Barrio Abajo cultural

El arte urbano también hace parte de la agenda con recorridos por el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, un espacio donde los murales narran la identidad, la tradición carnavalera y la memoria cultural de la ciudad.

Este recorrido puede complementarse con visitas al Museo del Carnaval, así como con la oferta gastronómica del sector, que mantiene viva la esencia barranquillera.

Con esta agenda, Barranquilla reafirma su posición como un destino dinámico, ofreciendo experiencias que integran cultura, recreación y turismo para locales y visitantes durante el puente festivo.

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