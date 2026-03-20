En la antesala del IV Congreso de Contratación Estatal —realizado en la mañana de este viernes en Barranquilla—, el procurador general, Gregorio Eljach, anunció que están ejecutando 39 indagaciones por participación indebida en política por parte de funcionarios del Gobierno.

Detalló que unas están en investigación preliminar y otras en disciplinaria. Puso de presente que aún no hay resultados finales, pues se deben dar las plenas garantías a los que están involucrados.

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“Estos son procesos lentos, en donde hay que dar plenas garantías de debido proceso, de presunción de inocencia, de derecho a la defensa, que es una garantía constitucional. Entonces, no podemos avanzar más de lo que el procedimiento permite: plenas garantías para los que están involucrados. Pero los resultados se conocerán en su momento”, manifestó.

Por otra parte, notificó que ayer se conoció, por parte del Consejo de Estado, la suspensión de un alcalde de Colombia por emprender participaciones indebidas en política.

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“Ayer hubo un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la suspensión de un señor alcalde de un distrito, en donde, en este nuevo pronunciamiento, le ratificó la competencia a la Procuraduría para suspender ese tipo de funcionarios, y fue por estar haciendo indebida participación. No toda participación es censurable y, en este caso, es una medida cautelar; todavía no hay una definitiva”, finalizó.