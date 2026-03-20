En las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro ha intensificado sus denuncias sobre un posible fraude electoral en el marco de las elecciones a la presidencia; en detalle, el jefe de Estado ha cuestionado la transparencia de los sistemas de software de la Registraduría.

En este contexto, la Procuraduría solicitó legalmente que se le ordene al presidente abstenerse de lanzar denuncias de fraude sin tener pruebas. Y, tras esto, el procurador Gregorio Eljach expresó desde Barranquilla que el mandatario de los colombianos no ha hecho denuncias, sino que ha estado emitiendo opiniones.

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De esta manera, aseveró que en Colombia sí existen las garantías para las próximas contiendas electorales.

“La Procuraduría viene atendiendo el tema de la paz electoral, que fue exitoso en la jornada de Congreso. Creemos que es un buen esquema y hemos tenido, realmente, —y hay que decirlo— la presencia activa del Ministerio del Interior, que representa al Gobierno nacional; de la Unidad Nacional de Protección, que también ha prestado sus servicios. Creemos que, en el momento, no hay motivos para desconfiar de que eso se vaya a hacer de una manera diferente”, puntualizó el procurador.

Enfatizó que continúan en unión con la Registraduría y la Contraloría General. Notificó que están diseñando nuevas estrategias y que harán uso de los recursos aue quedaron del sector privado, sobre todo en materia publicitaria y de promoción de la campaña de paz electoral.

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“Ahora no son tres mil candidatos, son catorce listas; es una cosa con unas características diferentes, pero vamos a seguir con paz electoral. Fue un éxito que se lo reconocemos a los colombianos”, agregó.