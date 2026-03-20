La controversia por la elección del rector en la Universidad Autónoma del Caribe está lejos de llegar a su fin. Este jueves, el Sindicato de Profesores, Administrativos, Empleados y Catedráticos de la Universidad Autónoma del Caribe (Sinpaec-ua) presentó una impugnación contra el fallo que permitió la escogencia de Jorge Senior para el periodo 2026-2030.

Según explicó el presidente del sindicato, Nelson Martelo, la decisión de impugnar surgió ante un manejo “precipitado” del caso. La tutela había logrado inicialmente una medida provisional que suspendía las elecciones; sin embargo, esta fue levantada rápidamente, permitiendo que el Consejo Superior concretara el nombramiento del rector en propiedad.

“El juez luego señala que hay un hecho superado, que hay carencia de objeto, pero nosotros sostenemos que el hecho no se superó. Al contrario, el daño se consumó precisamente por haber levantado la medida cautelar”, afirmó el vocero sindical.

Para el sindicato, el eje central del proceso nunca fue resuelto de fondo, puesto que el presunto impedimento del entonces rector interventor para postularse y ser elegido en propiedad. Señalaron que el Ministerio de Educación se pronunció dos días después de la elección, cuando ya estaba consumada, lo que, a su juicio, dejó sin sustento la decisión judicial.

“Era necesario que el juez contara con el pronunciamiento del Ministerio antes de tomar una decisión. Pero se levantó la medida, no se resolvió el fondo y después se dijo que ya no había nada que hacer. Ese precedente sería gravísimo”, advirtió Martínez.

La impugnación busca precisamente que se revise si hubo o no una actuación irregular al permitir que avanzara el proceso electoral en medio de una tutela activa. De prosperar, podría abrir la puerta a una eventual anulación de la elección.

El sindicato también cuestionó la legitimidad del proceso, al asegurar que el Consejo Superior que eligió al rector se conformó durante su periodo como interventor, lo que, podría evidenciar una influencia directa en su propia designación.

“Más allá de la verdad judicial, hay una verdad evidente para la comunidad: las elecciones no fueron transparentes y eso pone en duda la legitimidad del rector”, sostuvo.

A este panorama se suman denuncias de otros sectores. Aunque no todos han participado en la acción jurídica, sí han hecho públicas preocupaciones sobre el incumplimiento de la convención colectiva y otras falencias administrativas.

Por su parte, SintraUAC también ha manifestado, en reiteradas ocasiones, su desacuerdo con diferentes problemas que atraviesa la institución no solo con la elección del rector, sino también con el incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social, el incumplimiento del plan de pagos y las irregularidades en el manejo fiduciario de los recursos de la alma mater.