Más allá de que los turistas y visitantes conozcan el valor natural de Bocas de Cenizas —en donde confluye el río Magdalena y el mar Caribe—, desde el concejo de Barranquilla dos cabildantes impulsan estrategias para visibilizar su riqueza espiritual y cultural.

Los concejales Vergara Díaz y David Botero radicaron una proposición que busca fortalecer el proyecto de recuperación del sector de Bocas de Cenizas. La propuesta contempla la creación de una estrategia de turismo religioso, concebida como una ruta de fe y peregrinación.

Este proyecto tiene como eje central la devoción a la Virgen del barrio Las Flores, una figura profundamente significativa para la comunidad pesquera del sector.

A través de esta iniciativa, se busca robustecer las expresiones religiosas tradicionales como actos litúrgicos, procesiones fluviales y demás manifestaciones colectivas que hacen parte de la identidad local.

Asimismo, la propuesta incluye la adecuación de espacios que garanticen acceso permanente durante todo el año, con condiciones óptimas de movilidad, zonas de encuentro, oferta gastronómica y servicios complementarios, posicionando a Bocas de Cenizas como un atractivo turístico de alto nivel dentro de la ciudad de Barranquilla.

De manera complementaria, el concejal Vergara Díaz planteó mejorar la conectividad con el sector de Puerto Mocho mediante la implementación de un sistema de cable aéreo u otros mecanismos de transporte, con el objetivo de dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades para las comunidades más vulnerables de la zona.

Restauración en Bocas de Ceniza

A principios de marzo, el Distrito anunció la intervención para renovar turísticamente este rincón, el cual ha contribuido al desarrollo de la ciudad.

A través de renders, dio a conocer cómo sería la nueva faceta de los tajamares: un espacio completamente renovado y pensado principalmente para garantizar la accesibilidad y el disfrute de todas las personas que lo visiten.

“Vamos a recuperar el tajamar hasta Bocas de Ceniza y será tan carreteable como la estación que va desde Las Flores hasta Puerto Mocho, para que el trencito llegue, para que la moto eléctrica, para que la gente trotando, en bicicleta, patinando llegue y disfrute de esta hermosa vista, que es nuestro río grande de la Magdalena y hasta Bocas de Ceniza”, anunció, en aquel momento, el alcalde Alejandro Char.