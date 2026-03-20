La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Recreación y Deportes, puso en marcha una variada agenda recreodeportiva para este fin de semana, con el propósito de promover la actividad física, la integración familiar y el aprovechamiento del tiempo libre en diferentes sectores de la ciudad.

La programación inició con una feria recreativa en el parque La Inmaculada y el desarrollo del Torneo de Béisbol Barrial en el estadio Édgar Rentería, actividades que marcaron el comienzo de un fin de semana enfocado en el deporte y la recreación.

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Para este viernes, las actividades continúan con el torneo de béisbol desde las 3:00 de la tarde, seguido de una supersesión de actividad física en el parque Olaya, donde los asistentes podrán ejercitarse en un espacio abierto y guiado.

El sábado será uno de los días con mayor número de eventos. Desde las primeras horas de la mañana se desarrollarán los Senderos Saludables en el Bosque Urbano Miramar, junto con torneos interlocalidades en el parque Tomás Suri Salcedo y el parque Los Trupillos.

De igual manera, se realizarán actividades recreodeportivas adaptadas en el parque Cisneros, orientadas a promover la inclusión y la participación de personas con distintas capacidades.

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En la jornada de la tarde, la agenda contempla el Festival Recreodeportivo en el parque La Candelaria, así como el evento Diviértete en Familia en el parque San Vicente, espacios diseñados para el encuentro comunitario y la recreación.

Asimismo, se llevará a cabo el Desafío Riomar en la pista de BMX Daniel Barragán, con competencias dirigidas a participantes en categorías recreativa y élite.

El domingo, la programación continúa con el Torneo de Ráquetbol en el Parque Distrital de Raquetas, seguido de actividades de juegos tradicionales en el barrio Montecristo y una jornada de recreación activa en el parque La Candelaria.

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Desde la Administración distrital se reiteró que todas estas actividades buscan fomentar hábitos de vida saludable y ofrecer espacios gratuitos, incluyentes y accesibles para la ciudadanía.

La invitación se mantiene abierta para que niños, jóvenes y adultos participen en esta agenda que dinamiza los parques y escenarios deportivos de Barranquilla durante el fin de semana.

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