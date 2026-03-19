La transformación del estadio metropolitano de Barranquilla dio un nuevo paso esta semana con el inicio de la siembra del nuevo césped híbrido, que brindará mayor durabilidad, tiempo de uso y mejores condiciones para los encuentros deportivos.

Durante un recorrido de supervisión por las obras, el alcalde Alejandro Char resaltó que esta grama cumplirá con los más altos estándares de calidad.

“Este césped híbrido permitirá mucha más duración, mucho más uso, más seguridad para el jugador, ya que se desliza menos y se rompe menos. Esperemos que este estadio sea un orgullo para Barranquilla, para Colombia y para el fútbol”.

El mandatario también contó que: “Ya tenemos la tubería planar, los estolones para la siembra de la grama y los proveedores para la aplicación de la arena, así que vamos con toda. ¡Este año le entregamos a nuestra gente un escenario deportivo a otro nivel!”.

Puso de presente: “estamos esperando la topografía de la base, y ya con las tuberías de drenaje se comenzará con la siembra de la nueva grama, la cual será de un modelo que siempre se ha comportado bien en las condiciones de la ciudad”.

De esta manera, el alcalde hizo un recorrido por varios frentes de la obra, tanto en la zona del césped como por lo que será el espacio para las nuevas instalaciones.