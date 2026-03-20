En una intervención que combinó acciones ambientales con procesos de resocialización, la Alcaldía de Barranquilla adelantó una jornada de limpieza y mantenimiento en la oreja vial de la avenida Cordialidad con Circunvalar, un punto crítico previamente recuperado en la ciudad.

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La actividad se desarrolló en el marco de las estrategias ‘Barranquilla Limpia y Linda’ y ‘Buena Esa’, esta última impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel nacional, con el objetivo de vincular a personas privadas de la libertad en labores que contribuyan al mejoramiento del entorno urbano.

En total, 25 personas privadas de la libertad, provenientes de los centros penitenciarios La Modelo y El Bosque, participaron en las labores de recuperación del espacio público, ejecutando actividades de limpieza general, recolección de escombros, poda de zonas verdes y retiro de residuos.

Como parte de la jornada, también se realizaron acciones de embellecimiento, entre ellas la pintura de bordillos con los colores de la bandera de Barranquilla, reforzando así el sentido de identidad y pertenencia en el sector intervenido.

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Desde la administración distrital se destacó la importancia de este tipo de iniciativas que articulan esfuerzos institucionales con impactos sociales. Dina Luz Pardo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos, señaló que se busca seguir promoviendo estos espacios de participación.

“Se buscará fomentar este tipo de jornadas con mayor frecuencia, para que los reclusos también hagan parte activa de la estrategia Barranquilla Limpia y Linda”, indicó.

Por su parte, Mabel Enith Martínez Rojas, directora de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad El Bosque, explicó que la campaña ‘Buena Esa’ ha permitido la participación de miles de personas privadas de la libertad en todo el país.

Según indicó, más de 6.500 reclusos en cerca de 120 ciudades han hecho parte de estas jornadas, las cuales buscan contribuir a procesos de resocialización mediante la adecuación de espacios y la posibilidad de reducción de penas en el marco de la dignidad humana.

La intervención también fue bien recibida por la comunidad. Armando Olmos, ciudadano barranquillero, destacó el impacto positivo de la jornada y valoró el compromiso de quienes participaron en la recuperación del espacio.

Asimismo, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre ciudadanía e instituciones para el cuidado del medioambiente y el mantenimiento de los espacios públicos.

Desde la perspectiva de los participantes, la jornada representó una oportunidad para aportar a la ciudad. Jorge Rodríguez, uno de los reclusos vinculados a la actividad, expresó su compromiso con Barranquilla.

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“A pesar de mi condición, soy un barranquillero que quiere cuidar su ciudad”, afirmó, al tiempo que invitó a la ciudadanía a sumarse a este tipo de iniciativas.

Con este tipo de acciones, la Alcaldía de Barranquilla busca no solo mantener espacios limpios y recuperados, sino también fortalecer procesos de inclusión social, resaltando la importancia de las segundas oportunidades y la corresponsabilidad en la construcción de ciudad.

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