Durante la realización del IV Congreso de Contratación Estatal, ejecutado en el Hotel Dan Carlton de Barranquilla, el procurador general Gregorio Eljach se pronunció a la situación de la empresa Air-e, encargada de suministrar el servicio eléctrico en departamentos del Caribe.

En detalle, el funcionario de control anunció que tienen activa dos líneas de trabajo con respecto al panorama de la empresa. La primera es sobre el ejercicio de la prestación del servicio, y la segunda es sobre la contratación.

Informó que están recaudando pruebas; sin embargo, aún no hay nada definido.

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“En ambos tenemos indagación abierta y venimos avanzando; estamos recaudando pruebas, pero no hay definiciones todavía”, dijo el procurador.

Es de señalar que, esta semana, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos ampliar y aclarar la información sobre el plan de recuperación económica de la empresa Air-e, intervenida por el Gobierno.

El requerimiento se produjo después de que la Superservicios respondiera a un primer oficio enviado por el organismo de control. Tras analizar el informe remitido, la Procuraduría advirtió que varias de las respuestas resultaron poco claras y no respondieron de manera suficiente a los aspectos solicitados inicialmente.

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Según el Ministerio Público, en el documento no se detallaron las propuestas orientadas a evitar una eventual liquidación de la compañía. Tampoco se explicaron con precisión las razones que han motivado los cambios de agentes especiales desde que comenzó el proceso de intervención.