Las autoridades avanzan en una nueva línea investigativa para determinar si alias Marlon, uno de los líderes criminales más buscados del Cauca, tuvo participación directa en el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja, liberados este martes tras 15 días de cautiverio.

Los dos hombres fueron rescatados en una operación del GAULA de la Policía, con apoyo de los Comandos Jungla, el GOES y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra.

Durante su declaración a medios, el ministro de Defensa señaló que en el área donde se ejecutó el secuestro y posterior rescate operan estructuras ligadas al Estado Mayor Central.

En ese punto mencionó expresamente a alias Marlon: “En esa zona delinque un cartel del narcotráfico de alias Mordisco. En esa zona delinque un criminal que se llama alias Marlon, por quien hay una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos por información que nos permita capturarlo”.

Esta referencia abrió una nueva hipótesis sobre quién podría estar detrás del secuestro, más allá del frente ‘Carlos Patiño’, señalado inicialmente como posible responsable de la retención y de la exigencia de $7.500 millones a las familias.

¿Quién es alias Marlon?

El nombre de alias Marlon ya había sido noticia semanas atrás. El 15 de septiembre de 2025, el Gobierno anunció un aumento en las recompensas para capturar a los principales cabecillas del EMC, entre ellos: alias Iván Mordisco, por quien ofrecen hasta $5.000 millones; y alias Marlon, por quien ofrecían hasta $4.500 millones, según información oficial divulgada entonces.

Sin embargo, este martes, durante el anuncio del rescate de Miguel Ayala, el ministro de Defensa se refirió a una recompensa de “hasta 5 mil millones de pesos” también por alias Marlon.

Alias Marlon es identificado por organismos de seguridad como uno de los articuladores de economías ilegales en el sur del Cauca. Opera en zonas montañosas de La Sierra, Argelia y alrededores, donde también delinquen estructuras vinculadas al narcotráfico.

Su historial criminal y la presencia de sus hombres en la misma región donde permanecieron retenidos Ayala y Pantoja aumenta el interés de los investigadores por esclarecer si brindó apoyo logístico, protección territorial o coordinación criminal.

Otros detalles del rescate de Miguel Ayala y su mánager

En la operación, que permitió la liberación de las víctimas, fue capturado un presunto integrante de la estructura que custodiaba el punto de cautiverio. Además, se incautó una pistola 9 mm, elemento que pasará a cadena de custodia para fortalecer las imputaciones.

El GAULA y la Policía Judicial continúan reconstruyendo la ruta del secuestro y esperan establecer si alias Marlon o su organización participaron en alguna fase de la retención.