En la vereda San Isidro, del municipio de La Jagua de Ibirico, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, lanzó el Programa de Mejoramiento Genético y Productivo de los hatos ganaderos, una iniciativa que generará 5.000 preñeces bovinas certificadas en los 25 municipios del departamento, mediante el uso de biotecnologías como la fertilización in vitro y la transferencia de embriones.

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Con esta iniciativa pequeños y medianos productores podrán acceder a herramientas tecnológicas para mejorar las prácticas productivas en el campo.

“Queremos inyectar esos recursos en personas como ustedes, de a pie, de esos que se hacen todos los días, de esos que merecen pasar de que una vaca les dé 5 litros de leche a que les dé 15 litros bajo el mejoramiento genético”, expresó la mandataria departamental.

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Gobernación del Cesar/Cortesía

Este programa, es ejecutado a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero del Cesar (CDT), que ha logrado más de 5.600 preñeces certificadas, beneficiando a más de 700 pequeños y medianos ganaderos, quienes hoy en día cuentan con animales de mayor calidad genética y mejores niveles de productividad.

El alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández Cataño, resaltó: “Este proyecto ya había sido, en su momento, uno de los programas pioneros en el gobierno de Luis Alberto Monsalvo, y hoy hay ejemplo del mejoramiento genético de los bovinos aquí en La Jagua de Ibirico”, afirmó.

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Gobernación del Cesar/Cortesía

Los pequeños y medianos ganaderos interesados en acceder a esta nueva fase del programa deberán cumplir con requisitos básicos como la inscripción previa ante el Centro de Desarrollo Tecnológico, contar con el Registro Único de Vacunación vigente expedido por el ICA, tener certificado sanitario del predio pecuario y disponer de hembras bovinas aptas para el proceso reproductivo.