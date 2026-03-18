Luego de identificar el problema general de la baja productividad, poca competitividad y sostenibilidad del cultivo, los platanicultores de este departamento encontraron en la Universidad de Córdoba una aliada para fortalecer la cadena productiva.

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Lo harán a través de acciones integrales, capacitaciones en buenas prácticas agrícolas y búsqueda de recursos en el ámbito nacional y del mundo que permitan la reactivación del mercado a escala local, del país y de exportación.

Así quedó establecido en la primera reunión entre productores de diferentes municipios, liderada desde la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad de Córdoba, con participación de docentes del programa de Ingeniería Agronómica y de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la gobernación.

El ambicioso proyecto con el que tocarán puertas en Colombia y el mundo busca beneficiar a pequeños y medianos cultivadores de plátano en los municipios históricamente productivos de este alimento, fundamental en la economía campesina, entre ellos: Canalete, Puerto Escondido, Los Córdobas, Moñitos y Montería.

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Cortesía Unicórdoba

Estadísticas que comparten los mismos cultivadores indican que en esa zona productiva de Córdoba existen al menos 163 veredas que dependen del plátano, y unas 300 asociaciones, aproximadamente, intentando mejorar la economía colaborativa.

“Agradecemos a la Universidad de Córdoba, en especial a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, y a todo el equipo de Ciencias Agrícolas, por esta convocatoria. Es una deuda que teníamos con el sector platanicultor de Córdoba, que ha venido sufriendo muchas situaciones que no le permiten progresar desde el punto de vista de la calidad del producto para ser competitivos y para que puedan desarrollar una actividad que en verdad genere bienestar, esa ha sido nuestra lucha”, sostuvo el representante legal de la Federación de Platanicultores de Córdoba, Fedeplacor, Víctor Padilla Doria.

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A su turno el también representante legal de la Asociación de Productores Agropecuarios de el Limón, Canalete, Asoplalim, Juan Gabriel Martínez Acosta, considera que el apoyo que empieza a ofrecer la Universidad de Córdoba es una gran oportunidad en medio de una lucha de décadas. “En Canalete los principales problemas para el cultivo del plátano son la sequía, la falta de carreteras y el poco acceso a las tecnologías de punta, eso nos agobia como campesinos en nuestra población”, sostiene Martínez Suárez.

En esa localidad cordobesa, recientemente afectada por los efectos de los frentes fríos que golpearon al Caribe, sólo el 40% de la producción de plátano sale a los mercados, lo que es un promedio de 60 toneladas mensuales. El 60% restante de la cosecha se pierde, se queda en las fincas o se comercializa a bajos precios por el sinnúmero de factores que perjudican a los campesinos.