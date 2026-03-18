Este jueves, 19 de marzo, regresan las competencias del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026 en Montería, con la disputa de las pruebas contrarreloj individual para las categorías Sub-23 y Élite varones.

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Al igual que el martes, en el inicio del certamen deportivo, el trazado se realizará sobre la avenida Circunvalar y la carretera Montería – Cereté, vías que tendrán paso restringido, durante más de tres horas.

El alcalde Hugo Kerguelén García, quien en la mañana de este miércoles estuvo en el congreso de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), invitó a todos los monterianos a que acompañen el desarrollo de las dos competencias de este jueves.

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“Los mejores especialistas frente al cronómetro, del continente, buscarán las medallas en un espectáculo de alta calidad, que los monterianos pueden acompañar a lo largo del recorrido o en el punto de salida y meta, frente del centro comercial Buenavista; tenemos que apoyar a los ciclistas y mostrar la afición por el deporte, que hay en Montería”, indicó el mandatario.

Para esta ocasión los colombianos Wálter Vargas y Rodrigo Contreras buscarán el protagonismo en la CRI Élite, en la que hicieron el 1-2 en el pasado Panamericano, en Uruguay 2025.

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Vargas ha ganado en seis ediciones la prueba continental, entre ellas, en las tres últimas; mientras que Contreras obtuvo el oro en el 2022.

En acción también estarán otras figuras, como el brasileño Diego Mendes, quien fue tercero en 2025.

Entre los Sub-23, el también colombiano Juan Diego Quintero buscará subir al punto más alto del podio, luego de ser medallista de plata en 2025.

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Cierre de vías

La realización de las dos pruebas C.R.I. del Panamericano de Ruta obliga al cierre total de un trayecto sobre la avenida Circunvalar, desde el puente del Asilo; la restricción seguirá hasta el municipio de Cereté, ya que la prueba llegará hasta el puente de San Carlos y retornará hasta el punto de partida.

A las 10:00 de la mañana partirá el primer corredor desde el Centro Comercial Buenavista, en un trayecto que lleva hacia el norte; los Sub-23 llegarán hasta el retorno de Acosinú, en el municipio de Cereté, mientras que los Élite lo harán hasta el retorno del puente de San Carlos. En ambos casos, el recorrido de regreso se realizará por la misma vía, pasando por Cereté, El Retiro de los Indios, Mateo Gómez y Garzones; hasta llegar al puente del Asilo en Montería, para luego retornar hacia el norte, hasta el punto final frente al Centro Comercial Buenavista.

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Por lo tanto los ciudadanos deben utilizar las vías alternas como son el segundo anillo vial y la calle 41, las carreras 9 y 10, y Ranchos del Inat, entre otras.

Asimismo, en algunos momentos habilitarán pasos controlados tipo “bypass” sobre la avenida Circunvalar con calles 41, 44, 62B y 68. De otro lado, quienes se desplazan desde y hacia Lorica y Ciénaga de Oro tendrán que buscar desvíos por San Pelayo y el corregimiento Santa Lucía para ingresar a la ciudad.

Y quienes vayan a tomar vuelos en el aeropuerto Los Garzones deben desplazarse hacia el aeródromo con tres horas de anticipación, para evitar inconvenientes. Los viajeros pueden llegar hasta el restaurante Córdoba, donde los recogerán unos buses designados por la organización, para que los lleven escoltados hasta el aeropuerto.

Durante el desarrollo de las competencias habilitará cada hora un paso controlado hacia el aeropuerto para vehículos livianos, cuyos ocupantes presenten su tiquete aéreo con vuelo programado en ese horario. Estos desplazamientos se realizarán a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y bajo acompañamiento de una patrulla de tránsito.

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Recorrido de la C.R.I.

Las competencias se desarrollarán el jueves 19 de marzo entre las 10:00 a. m. y las 12:15 p. m.

CRI Hombres Sub-23 (36 km)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Acosinú, regreso – Mateo Gómez - Glorieta Mocarí – Puente Asilo, regreso – Carrera 68, C.C. Buenavista

CRI Hombres Élite (43,1 km)

Circunvalar – Final, C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Puente de San Carlos, regreso – Mateo Gómez - Glorieta Mocarí – Puente Asilo, regreso – Carrera 68 C.C., Buenavista.