Bogotá vivirá una de las veladas más emotivas del año con el concierto homenaje a Yeison Jiménez, que se realizará el próximo 31 de enero de 2026 en el estadio El Campín, en honor al artista fallecido el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo.

Su fecha inicial estaba prevista para finales de marzo como parte de su gira Mi Promesa Tour, fue reprogramado y transformado en un tributo póstumo con la autorización de su familia y su equipo de trabajo, quienes decidieron mantener vivo el sueño que el cantante tenía de presentarse en el escenario más importante del país.

La decisión de continuar con el concierto la hicieron porque el artista quería cantar ante miles de seguidores en El Campín, un objetivo que había manifestado en repetidas ocasiones como uno de los más grandes de su carrera.

Precios de las boletas para el concierto homenaje a Yeison Jiménez

Señalaron que el espectáculo conservará la producción original planeada para la gira, con puesta en escena, sonido, iluminación y pantallas de gran formato. Además, contará con la participación de su banda oficial y varios artistas invitados que interpretarán sus canciones más representativas como un tributo a su legado en la música popular colombiana.

Asimismo, indicaron que será una noche dedicada a recordar su voz, sus letras y su impacto en el género, que lo convirtió en uno de los referentes más importantes de la música popular en el país.

Los organizadores confirmaron que las boletas adquiridas antes del cambio de fecha continúan siendo válidas, respetando la ubicación originalmente seleccionada por cada asistente.

Los organizadores confirmaron que las boletas adquiridas antes del cambio de fecha continúan siendo válidas, respetando la ubicación originalmente seleccionada por cada asistente.

La venta de entradas sigue habilitada a través de la boletería oficial, con localidades para todos los presupuestos. Las zonas más exclusivas, como Invitados Especiales, Alfombra Roja y Diamante Premium, ofrecen experiencias cercanas al escenario y beneficios adicionales, con precios que superan los siete millones de pesos, incluyendo cargos por servicio.

La venta de entradas sigue habilitada a través de la boletería oficial, con localidades para todos los presupuestos.

Por su parte, las localidades intermedias como Oro, Plata, Occidental VIP y Sillas Platea tienen valores que van desde los 240.000 hasta los 4.500.000 pesos. Mientras que las entradas más económicas se encuentran en Oriental, Norte Alta y Norte Baja, con precios desde los 90.000 pesos.

También informaron que quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero dentro de los plazos establecidos por la plataforma de venta.