La Gobernación del Atlántico, por medio de la Secretaría de Salud, inició bajo el acompañamiento técnico del Ministerio de Salud y Protección Social la etapa de alistamiento de la implementación de un proyecto de telemedicina para la atención de gestantes que presenten emergencias.

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El objetivo de esta propuesta, también desarrollada por la Universidad del Bosque y el proyecto de Apoyo Integral al Sistema de Salud en Migración (PAISS), es consolidar la tendencia de cero muertes maternas en las instituciones de alta complejidad y optimizar la respuesta ante emergencias en los 22 municipios del departamento.

La Gobernación indicó que el departamento es uno de los territorios pilotos en esta estrategia que incluye también a otros entes territoriales como Barranquilla, La Guajira y Norte de Santander. El proyecto está siendo financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, resaltó la importancia de esta cooperación internacional y nacional al resaltar que “el Proyecto PAISS, la Universidad del Bosque y el Ministerio de Salud han priorizado al Atlántico para implementar esta estrategia con el fin de diagnosticar tempranamente enfermedades en las embarazadas y evitar complicaciones”.

El proyecto, que se extenderá hasta octubre de 2026, contempla la dotación de insumos de software, asistencia técnica para la habilitación de servicios y el seguimiento a través de tableros de control.

En el mismo sentido, la subsecretaria de Salud Pública, Olinda Oñoro Jiménez, resaltó que la meta es que las pacientes “puedan recibir una orientación oportuna y adecuada del manejo que deben recibir mientras son atendidas en instituciones de alta complejidad”.

A su turno, Diego Penagos, director administrativo del Proyecto Telemedicina de la Universidad del Bosque, enfatizó la necesidad de generar un modelo adaptado a las realidades locales.

“Es necesario poder entender las realidades de cada uno de los contextos y los territorios para poder atender y generar un modelo que sea completamente hecho a la medida”, señaló Penagos, agregando que la intención es “construir sobre lo construido” para que Atlántico sirva de ejemplo nacional.

Por su parte, Claudia Forero, ginecóloga y líder de Hospital Padrino en el Atlántico, explicó que esta evolución permitirá afianzar conocimientos científicos y mejorar la seguridad de las pacientes. “Esperamos que podamos definitivamente mejorar aún más y lograr la tendencia de cero muertes maternas en el departamento, que es nuestro objetivo”, afirmó la especialista.

El proyecto ya inició con la fase de diagnóstico y visitas técnicas, realizadas la semana anterior durante varios días, en los nodos clave como la ESE Universitaria del Atlántico (UNA) de Alta Complejidad, el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad y el Centro de Atención de Sabanalarga.

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Manifestaron que esta iniciativa de telemedicina funciona como un soporte técnico vital para las Empresas Sociales del Estado (ESE) y los médicos generales que prestan sus servicios en las zonas más distantes del departamento, proporcionándoles la orientación necesaria para intervenir de manera adecuada y oportuna ante cualquier emergencia obstétrica.

No obstante, desde la Secretaría de Salud se enfatizó que, si bien la tecnología y la red hospitalaria están preparadas para la urgencia, lo realmente determinante es que las mujeres asistan rigurosamente a todos sus controles prenatales, pues la prevención temprana sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones y salvar vidas. La prevención inicia en la cita de control de planificación familiar de las mujeres en edad fértil. Para todo ello el departamento hace seguimiento a las IPS.

Cifras

La Gobernación indicó que este fortalecimiento es clave ante los indicadores actuales. Aunque la ESE Universitaria del Atlántico (UNA) no ha reportado muertes maternas desde que inició la estrategia “Hospital Padrino” en marzo de 2023, persisten retos en la red.

Según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 2026, en la semana epidemiológica 10, 22 de marzo, se han registrado 230 casos de morbilidad materna extrema en el departamento, con una razón de 94,3 por cada 1.000 nacidos vivos, donde el 81,7% de las complicaciones obedecen a trastornos hipertensivos, seguidos por complicaciones hemorrágicas (7%).

Más del 60% de las gestantes afectadas contaba con menos de ocho controles prenatales, lo que subraya la importancia de la detección temprana. Ante este panorama, el secretario Fajardo Jordán, destacó que el proyecto busca “disminuir la mortalidad materna perinatal” a través de un trabajo articulado entre especialistas y médicos generales.

En la semana epidemiológica 10 no se reportan casos de mortalidad materna en el departamento del Atlántico.