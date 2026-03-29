En Baranoa, se dio inicio al torneo interno ‘Mundialito por la Convivencia’, como parte de la alianza entre Fútbol con Corazón (FCC), la Alcaldía de Baranoa y Gran Challenger Canadá con el propósito de promover el deporte.

La iniciativa que hace parte del proyecto ‘Me la Juego por Baranoa’, busca fortalecer el desarrollo humano, social y deportivo a través del fútbol, contribuyendo a formar habilidades sociales y emocionales, así como valores que permitan a los niños, niñas y adolescentes fortalecer su bienestar y su proyecto de vida.

En el torneo participan 400 estudiantes de las instituciones Técnico Agropecuaria de Campeche e Industrial de Baranoa, distribuidos en 44 equipos. Durante la actividad, los participantes demostraron su talento deportivo mientras refuerzan principios como la convivencia, el respeto y el autocontrol.

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El alcalde Edinson Palma destacó el impacto positivo que generan estas iniciativas en la calidad de vida de la comunidad.

“Quiero destacar el gran impacto que ha tenido esta alianza no solo en los estudiantes sino dentro del núcleo familiar. Estamos formando con principios y valores para que los niños descubran su potencial y construyan su proyecto de vida. Indudablemente, a través del deporte se construye sociedad, se abren puertas hacia el futuro y se garantizan espacios seguros de recreación”, dijo el mandatario.

Padres de familia y estudiantes también resaltaron el impacto del programa, señalando que su labor no se limita a la práctica deportiva, sino que también acompaña procesos de salud mental, fortalecimiento de vínculos y formación integral.

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“Fútbol con Corazón ha sido una bendición dentro de la comunidad de Campeche porque no solo es fútbol, su impacto está en los valores y principios que inculcan a los niños para transformar sus vidas”, expresó Katherine Figueroa, madre de familia de este corregimiento.

Este efecto social se sustenta en el trabajo desarrollado desde la alianza firmada en 2024 entre la Alcaldía de Baranoa y Fútbol con Corazón (FCC), cuyos resultados hoy se evidencian en los 400 estudiantes que hacen parte de la jornada de inauguración.