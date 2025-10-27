La madrugada del pasado domingo 26 de octubre estuvo marcada por una tragedia en el área donde avanzan las obras de recuperación de la vía férrea del Metro de Medellín, sobre la Avenida Regional.

Un vehículo particular ingresó sin control a la zona demarcada para los trabajos y atropelló a varios integrantes del equipo contratista.

El incidente cobró la vida de Julián Andrés Valderrama Monzón, de 28 años, empleado de la empresa Telval. Otros tres trabajadores también fueron impactados y trasladados de urgencia a centros asistenciales.

Julián Andrés Valderrama Monzón murió al ser atropellado por un carro mientras trabajaba en las obras del Metro

Entre ellos, Manuel de Jesús Paternina Martínez que permanece en estado crítico. De acuerdo con la información preliminar, el automóvil, conducido por Diego Armando Castañeda Carvajal, de 26 años, atravesó los elementos de seguridad instalados en el área como conos, maletines y cintas de restricción.

Tras el siniestro, unidades del 123, Policía Nacional y personal de la Secretaría de Movilidad llegaron al lugar para atender la emergencia y asegurar el traslado de los lesionados.

Todas las Estaciones del Metro de Medellín están de luto por la muerte de Julián Andrés Valderrama Monzón de 28 años, quien perdió la vida hoy en el absurdo accidente sobre la autopista, al lado donde se realizan los trabajos del metro.

Nuestra solidaridad con su familia

Por su parte, el Metro de Medellín lamentó profundamente la muerte del trabajador y expresó su solidaridad con las familias afectadas. Además, confirmó que está apoyando a las autoridades para esclarecer lo ocurrido y definir responsabilidades.

“Es un hecho doloroso que no debió suceder. Reiteramos el llamado a respetar la señalización y conducir con precaución en zonas intervenidas”, señaló Luis Eduardo Echeverri, secretario (e) de Movilidad.

Nos solidarizamos con las familias y compañeros de nuestras empresas contratistas.

El funcionario también recordó que las obras se desarrollan en un punto que recientemente presentó socavaciones, razón por la cual se mantiene una estricta delimitación del área y presencia de trabajadores durante la noche.