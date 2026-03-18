La Asamblea del Atlántico informó que en medio de su agenda institucional continúa avanzando en el análisis y seguimiento a la ejecución de los programas sociales del departamento, con énfasis en su alcance, cobertura e impacto en las comunidades, especialmente en poblaciones vulnerables.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la diputada María Eugenia Rodríguez presentó una proposición para convocar a la gerente de Capital Social, Karina Llanos Torres, para que rinda un informe detallado sobre la ejecución presupuestal, los resultados y el impacto de los programas y proyectos sociales que se adelantan en el Atlántico.

La iniciativa busca ampliar la información sobre la implementación de estas acciones en sectores como niñez, juventud, adulto mayor, personas con discapacidad, familia y seguridad alimentaria, así como su desarrollo en los distintos municipios, permitiendo evaluar su efectividad frente a las necesidades reales de la población.

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Por su parte, el diputado Alfredo Varela De La Rosa respaldó la proposición, destacando la importancia de revisar el funcionamiento de estos programas y su capacidad de respuesta en los territorios, especialmente en aquellos con mayores desafíos sociales.

Desde la Duma se destacó que este ejercicio se enmarca en la agenda que viene liderando la corporación, bajo la orientación del presidente Estéfano González Díazgranados, enfocado en fortalecer el seguimiento a la inversión social y en promover escenarios de análisis que contribuyan a una gestión pública más eficiente, cercana y alineada con las necesidades de la gente.

En esa línea, la Asamblea ha venido consolidando espacios de revisión que permiten no solo conocer el estado de ejecución de los programas, sino también identificar oportunidades de mejora en su implementación y en el uso de los recursos públicos.

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De igual manera, se dio a conocer que la corporación continuará impulsando este tipo de ejercicios institucionales, orientados a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el impacto de las políticas sociales en beneficio de los atlanticenses.