En el marco del Campeonato Panamericano de Ciclismo que se disputa en la ciudad, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, encabezó la ceremonia de premiación de la prueba de contrarreloj por equipos en la categoría juvenil femenina.

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La premiación se realizó tras una emocionante jornada deportiva que reunió a delegaciones de distintos países del continente, quienes recorrieron el circuito dispuesto en las principales vías de la ciudad ante la mirada de aficionados y visitantes que acompañan el evento.

En la prueba juvenil femenina, la medalla de oro fue para Maite Cohelo, de Brasil, mientras que la medalla de plata la obtuvo Estefanía Castillo, de Colombia, y la medalla de bronce fue para Lineth Gatcia, también de Colombia, quienes se destacaron por su gran desempeño en esta exigente competencia.

Durante la ceremonia, el alcalde Hugo Kerguelén García felicitó a las deportistas por su esfuerzo y resaltó la importancia de que Montería sea sede de un evento de esta magnitud.

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Alcaldía de Montería

“Nos llena de orgullo ver a Montería convertida en escenario del talento deportivo de todo el continente. Felicitamos a estas jóvenes ciclistas que hoy nos demuestran que el ciclismo americano tiene un enorme futuro. Para nuestra ciudad es un honor recibirlas y brindarles un escenario a la altura de una competencia internacional”, expresó el mandatario.

Kerguelén también destacó que la realización del Panamericano de Ciclismo en Montería es resultado del trabajo articulado entre la administración municipal y las autoridades deportivas, con el propósito de posicionar a la ciudad como sede de grandes eventos.

“El deporte es una herramienta poderosa para unir a los pueblos y dinamizar nuestras ciudades. Este Panamericano le muestra al continente una Montería preparada, organizada y con toda la capacidad para seguir recibiendo eventos de talla internacional”, concluyó.

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La jornada inaugural comenzó a las 10:00 de la mañana de este martes 17 de marzo con la prueba de contrarreloj individual damas juvenil, seguida por la competencia de hombres juveniles y, posteriormente, la contrarreloj damas élite, en un recorrido que puso a prueba la resistencia y velocidad de las nuevas figuras y de las ciclistas más experimentadas del continente.

Para el desarrollo de estas competencias, las autoridades implementaron cierres viales entre el Puente del Asilo en Montería y la Glorieta de Cereté, en el horario comprendido entre las 9:00 a. m. y las 12:15 p. m., garantizando así la seguridad de los deportistas y el correcto desarrollo de las pruebas.

A esta hora ya todas las vías en Montería están habilitadas para el uso de la ciudadanía.