En la noche de este jueves 26 de marzo el presidente Gustavo Petro se reunió con el polémico ‘streamer’ Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, en la Casa de Nariño.

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En medio de la entrevista llamó la atención en momento en que el jefe de Estado salió en defensa de los criminales que mantienen atemorizados a la comunidad.

El mandatario aprovechó la conversación para mencionar que los pandilleros aceptaron hacer entrevistas con él y que ahora están dejando de robar.

“A punto de entrar en pandillas y la delincuencia, y les hicimos la encuesta; fue la primera vez que el Estado pudo saber qué era ese mundo”.

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A esto Westcol respondió: “O sea, los jóvenes después de las pandillas aceptaron hacer encuestas y toda la vuelta”, seguidamente Petro contestó: “Porque confiaban en mí”.

Asimismo, el generador de contenido expresó: “No, esos maricas están robando en este momento” y agregó: “Siento que una de las cosas que haría que cambiara la seguridad realmente es que se tuviera mucha mano dura con el delincuente”.

La afirmación lanzada por Westcol fue calificada por el presidente Petro como la visión de la “venganza”.

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“No, es que no se puede decir venganza porque es que está cometiendo un... o sea, yo también vengo de abajo y yo no decidí robar, yo trabajé por lo mío, si me entiendes, yo tuve que trabajar por lo mío. Que esa tiene que ser la mentalidad de toda persona. Si tú decides robar, si tú decides agredir a una persona, estás fallando tú y tú ya estás pasando por encima de alguien más”, explicó.

Detalles de la entrevista

Westcol planteó que, al abordar asuntos políticos en sus transmisiones, su audiencia suele reaccionar con incomodidad: “Cuando yo hablo de política en ‘streaming’, todos se asustan (...) me dicen: ‘No hable de política, no se meta en eso’”, señaló.

Petro vinculó esa reacción con experiencias del pasado: “Yo viví eso. Todos mis amigos prácticamente están muertos (...) había un alto nivel de represión sobre todo a los jóvenes”, dijo, al recordar episodios de persecución política durante su juventud cuando militó en la guerrilla del M-19.

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Durante el encuentro, el mandatario mostró al ‘streamer’ distintos espacios del palacio presidencial, incluidos lugares adaptados para rendir homenaje al nobel Gabriel García Márquez.

Ambos tomaron asiento en una mesa de reuniones en la que, según explicó Petro, han estado líderes internacionales como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quienes estuvieron la semana pasada en Bogotá para asistir a una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

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Petro haría invitación a Tump y estaría abierto a trabajar con Uribe

Al ser preguntado sobre a quién le gustaría invitar, el mandatario mencionó al presidente estadounidense, Donald Trump, con quien se reunió el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca y a quien extendió personalmente una invitación para que visite la ciudad de Cartagena de Indias.

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La transmisión también incluyó momentos distendidos, como un escenario hipotético planteado por Westcol en el que Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez debían colaborar para sobrevivir en una isla pese a estar en las antípodas políticas e ideológicas.

“¿Usted trabajaría con él?”, preguntó el ‘streamer’, a lo que Petro respondió: “Ah, pues claro (...) si estamos en una isla sola, le va a tocar”.