Debido a la continuidad de acciones criminales atribuidas a las disidencias al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, desde hace algunos meses se ha venido evaluando la posibilidad de reactivar la orden de captura en su contra, la cual fue suspendida desde que comenzaron los acercamientos de paz con el Gobierno.

En su momento, por escandaloso caso de la posible infiltración de las disidencia de las Farc de alias Calarcá en el Ejecutivo, a través de Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y en las Fuerzas Militares, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, señaló que existe una alta probabilidad de reactivar la orden de captura contra uno de los jefes del grupo armado ilegal, quien está en mesa de negociaciones con el Gobierno nacional.

Precisamente, este jueves 26 de marzo la Fiscalía General de la Nación anunció que definió una metodología para hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos que permiten mantener la suspensión de órdenes de captura en el marco de los procesos de paz con grupos armados.

La decisión se tomó tras una reunión entre la fiscal Camargo y el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño.

Según el comunicado, esta revisión será periódica y contará con la participación de distintas instituciones relacionadas con el proceso.

En ese contexto, la Fiscalía informó que en los próximos días se examinará el caso de ‘Calarcá’, representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional.

El pronunciamiento se da en medio del seguimiento a los compromisos adquiridos por los grupos armados dentro de las negociaciones, especialmente en lo relacionado con beneficios judiciales como la suspensión de órdenes de captura.