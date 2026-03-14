Cinco días después de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo volvió a pronunciarse en redes sociales, luego de confirmarse que no logró alcanzar una curul en el Congreso de la República de Colombia para el periodo 2026-2030.

Lea más: Luis Gilberto Murillo y su fórmula vicepresidencial, Luz María Zapata, inscribieron su candidatura ante la Registraduría

Asimismo, a través de un video publicado en sus redes sociales, el congresista agradeció a los cerca de 50.000 ciudadanos que respaldaron su candidatura en las urnas. En su mensaje, aseguró que continuará activo en la vida política del país y que su proyecto no termina con este resultado electoral.

“Fueron casi 50.000 personas que respaldaron y creyeron este proyecto político, a quienes les digo: esto no ha terminado, esto apenas empieza. Esto fue una batalla, pero vamos a ganar la guerra”, expresó.

Durante el mismo video, Polo Polo también envió un mensaje a sus seguidores de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán este año. Allí reiteró su respaldo al abogado Abelardo De La Espriella, a quien volvió a mencionar como “nuestro tigre”, e hizo un llamado a la unidad para impulsar su candidatura.

Ver más: El general retirado Gustavo Matamoros inscribió su candidatura presidencial ante la Registraduría

“Ahora más que nunca tenemos que estar unidos para llevar a Abelardo De La Espriella, a nuestro tigre, a la Presidencia de la República. Yo, Miguel Polo Polo, sigo firme con Abelardo, sigo firme con Colombia y sigo firme por la patria”.

Además, el pronunciamiento se produjo un día después de que De La Espriella oficializara su aspiración presidencial por el movimiento Defensores de la Patria. Durante el acto de inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato anunció que su fórmula vicepresidencial será el economista José Manuel Restrepo, quien se desempeñó como ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente de Hacienda en el gobierno del expresidente Iván Duque.

Lea también: Registraduría aparta a funcionaria por video en que habría incurrido en supuesta participación política

Finalmente, en ese evento, De La Espriella comparó el eventual rol de Restrepo dentro de su gobierno con el del actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al señalar que tendría un papel determinante en los asuntos económicos y en las relaciones internacionales.