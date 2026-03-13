En la tarde de este viernes 13 de marzo y acompañado de su fórmula vicepresidencial Luz María Zapata, Luis Gilberto Murillo, exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Gustavo Petro, inscribió en la Registraduría su candidatura presidencial de cara a las elecciones del 31 de mayo.

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En un discurso en la Plaza de la Democracia, Murillo reiteró que su candidatura “no es de extremos ni de gritos” y que “es una propuesta para unir a Colombia alrededor de algo urgente: generar oportunidades reales para la gente en todos los territorios”.

En cuenta de X, luego de lograr inscribirse de manera formal, resaltó: “¿Cuántos Presidentes de Colombia saben lo que es estudiar a la luz de una vela porque el Estado nunca llegó a su región? Yo sí. Y por eso estoy aquí: para que ningún niño vuelva a sentir que su origen es una condena".

También publicó: “Esta candidatura nace desde los territorios. Desde los ríos del Pacífico, las montañas, las veredas y los barrios donde la gente ha aprendido a salir adelante cuando el Estado llega tarde o nunca llega. Vamos a trabajar con el entendimiento de que la oportunidad es Colombia”.

Luz Maria Zapata ha recorrido el país trabajando con alcaldes, ciudades y regiones para resolver problemas concretos. Su experiencia será clave para algo que Colombia necesita hace décadas: pasar de los diagnósticos a las soluciones. pic.twitter.com/7wU5QheDwR — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) March 13, 2026

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Ya este jueves 12 de marzo Murillo había confirmado a Luz María Zapata, exdirectora de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), como su fórmula vicepresidencial.

La politóloga había anunciado en julio de 2025 su aspiración presidencial, inscribiendo su movimiento ‘Una luz para Colombia’, pero meses después desistió de este proyecto y ahora aceptó sumarse a la candidatura del excanciller Murillo.