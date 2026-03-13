Luego de que el presidente Gustavo Petro se refiriera en sus redes sociales, sin mencionar nombres específicos, a las alianzas y uniones entre candidatos presidenciales de derecha de cara a las elecciones por la Casa de Nariño, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, le respondió.

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“Que tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro. Oigan aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece. Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas.que esconden a los vampiros”, fue lo que publicó Petro en su cuenta de X.

Ante esto, Oviedo refutó: “Presidente Petro, periodicazo. Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas. En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”.

Presidente @petrogustavo, periodicazo.



Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas.



En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario. https://t.co/6rBORT9DZh — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) March 13, 2026

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El mandatario nacional ha recibido fuertes críticas por sus palabras, pues lo señalan de dar declaraciones “homofóbicas”. Además, también es señalado por participación indebida en política, algo que está constitucionalmente prohibido para los presidentes de la República.

Más tarde, Petro volvió a trinar: “Cambios son cambios, pero los vampiros están listos ahí, detrás de pelucas y banderolas rojas y sonrisas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder y despedazar al pueblo humilde de Colombia. No los dejaremos. Colombia es para la vida y no para la muerte así se disfrace de todos los colores”.