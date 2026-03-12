Este jueves se conoció que Luz María Zapata, exdirectora de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), será la fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo.

La politóloga había anunciado en julio de 2025 su aspiración presidencial, inscribiendo su movimiento ‘Una luz para Colombia’, pero meses después desistió de este proyecto y ahora aceptó sumarse a la candidatura del excanciller Murillo.

Según medios nacionales, Luis Gilberto Murillo y su fórmula, Luz María Zapata, inscribirán su candidatura a la Presidencia este viernes 13 de marzo.

Dicho trámite ya lo hicieron el miércoles Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, y su fórmula vicepresidencial, la lideresa indígena nasa,Aída Quilcué.

Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella, por el movimiento ‘Defensores de la Patria’, anunció el 10 de marzo que el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo será su fórmula vicepresidencial.

Mientras que el candidato Juan Fernando Cristo se unió con Norma Constanza Vera Salazar para la contienda del 31 de mayo.

Edna Bonilla, quien fue secretaria de Educación de Bogotá en la alcaldía de Claudia López, será la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo para buscar la Presidencia en las próximas elecciones.

Este jueves se espera conocer la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático que resultó ganadora de la Gran Consulta por Colombia. Esta semana le ofreció formalmente el puesto a Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y quien obtuvo la segunda mayor votación de dicha consulta.