En las últimas horas, el representante a la Cámara Andrés Guerra propuso dentro del Centro Democrático que uno de los 17 senadores electos en las recientes elecciones legislativas, el pasado 8 de marzo, renuncie a su curul para permitir el regreso del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Senado a partir del 20 de julio.

Guerra explicó que la idea es que el exmandatario continúe activo en la política y tenga presencia en el Congreso, pues afirmó que “no lo podemos dejar jubilar”.

Para que esto suceda, uno de los senadores electos tendría que renunciar formalmente y, además, los candidatos ubicados entre los puestos 18 y 24 de la lista también deberían desistir de su aspiración.

Cabe señalar que Uribe se encuentra en el puesto 25 de la lista cerrada del partido, por lo que solo podría ingresar al Senado si se cumplen dichas condiciones.

El congresista Guerra afirmó que considera importante estratégica la presencia del expresidente en el Senado y señaló que el partido debería contar con su liderazgo en el escenario político.

“Esperamos que uno renuncie con grandeza. Es indiscutible que necesitamos que Álvaro Uribe esté en el Senado a partir del 20 de julio. El Centro Democrático no se puede dar el gusto —con presidente o en la oposición— de no contar con Uribe. A Álvaro Uribe no lo podemos dejar jubilar”, manifestó el congresista a la revista Semana.

Sin embargo, dicha propuesta enfrenta retos legales y políticos, ya que los senadores electos no están obligados a renunciar para favorecer a otro candidato de su partido.