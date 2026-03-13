El general retirado Gustavo Matamoros Camacho oficializó este viernes su candidatura a la Presidencia de la República ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el aval del Partido Ecologista Colombiano.

Lea más: Registraduría aparta a funcionaria por video en que habría incurrido en supuesta participación política

Asimismo, Matamoros, con una trayectoria de más de cuarenta años en las Fuerzas Militares de Colombia, inscribió su nombre como aspirante a la Casa de Nariño dentro del cronograma electoral rumbo a los comicios de mayo. A su lado, como fórmula para la Vicepresidencia, registró a Robinson Alonso Giraldo Mira, su compañero de fórmula en esta campaña.

Captura de video

Durante el acto de inscripción, realizado en la sede principal de la Registraduría, el exoficial estuvo acompañado por dirigentes y miembros de su equipo político. En sus declaraciones públicas, Matamoros ha señalado que uno de los pilares de su proyecto es el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el orden público como ejes fundamentales para enfrentar los desafíos del país.

Ver más: “En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan; a veces retratan mejor al autor que al destinatario”: Oviedo en respuesta a Petro

Por otro lado, el candidato ha expresado además que su propuesta de gobierno buscará abordar temas clave como la estabilidad institucional, el desarrollo económico y la gestión eficiente de las políticas públicas, marcando una diferencia con las políticas actuales del Gobierno.

Captura de video

Finalmente, con esta inscripción, la campaña del general Matamoros queda formalmente habilitada para participar en la carrera presidencial, que ya cuenta con múltiples aspirantes registrados ante la autoridad electoral.

Lea también: Sergio Fajardo inscribió su candidatura junto a su fórmula Edna Bonilla: “Somos los profes, vamos a hacer política decente”