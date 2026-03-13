La dupla Sergio Fajardo-Edna Bonilla oficializó su aspiración a la Presidencia al inscribirse formalmente a la Registraduría este viernes 13 de marzo, fecha en la que se vence el plazo para las inscripciones de los candidatos a la Casa de Nariño.

El exgobernador y exalcalde Sergio Fajardo formalizó su aspiración junto a la exministra de Educación, su fórmula vicepresidencial, de quien destacó su trayectoria en la gestión pública y en el ámbito educativo. La elección, según el candidato, busca reforzar una campaña centrada en la educación, la experiencia técnica y la construcción de acuerdos para el país.

“Somos los profes. Vamos a hacer política decente. Chao Benedettis”, defendió Fajardo y también hizo un llamado a que lo respalden para tener una “Colombia diferente”.

“En Colombia nosotros representamos la Colombia que requiere ese cambio. Y no nos da pena ser decentes, tratar con respeto al diferente. Nosotros queremos construir, nosotros queremos transformar. Nosotros estamos preparados para liderar esta Colombia. No se asusten, no se amilanen, no se dejen apabullar por la plata, por el poder. Nosotros somos la expresión de millones de colombianos y colombianas que quieren una Colombia mejor“, sostuvo.

“Vamos a llegar a todos los rincones de Colombia”, expresó Fajardo tras la inscripción de su candidatura, y añadió que Bonilla “va a brillar con luz propia”.

Así quedan las candidaturas

En los últimos días también quedaron definidas el resto de las fórmulas presidenciales como la de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, quien anunció a la líder indígena Aída Quilcué como su compañera de fórmula; y Abelardo de la Espriella, que inscribió el jueves en Cali al exministro José Manuel Restrepo.

Según las últimas encuestas de intención de voto, Cepeda y De la Espriella figuran como favoritos, seguidos por Valencia, López y Fajardo.

Otros aspirantes son los exsenadores Roy Barreras, Mauricio Lizcano y Miguel Uribe Londoño; el excanciller Luis Gilberto Murillo; la política de izquierdas Clara López y los empresarios Sondra Macollins y Santiago Botero.

A última hora desistieron de sus aspiraciones el exsenador Juan Fernando Cristo, el exministro Daniel Palacios y el excontralor Carlos Felipe Córdoba.

Sin embargo, la mayoría de esos candidatos no alcanza el 1 % de intención de voto en las encuestas.