La Registraduría informó este viernes en un comunicado que apartó de su cargo a una de sus funcionarias por aparente participación en política.

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Esto porque al parecer la empleada aparece realizando comentarios de carácter político mientras porta el chaleco institucional de la Organización Electoral.

“¡Ay dios!, ahí no más van como 50.0000 hectáreas de tierra juntas en dos personas de este video y sin producir una mata de yuca y así quieren volver a gobernar a Colombia”, publicó el presidente Gustavo Petro compartiendo la publicación de la funcionaria, que se graba acompañando la inscripción de la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

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Y en el video se puede observar también a la trabajadora saludando al expresidente Álvaro Uribe.

¡Ay dios!, ahí no más van como 50.0000 hectáreas de tierra juntas en dos personas de este video y sin producir una mata de yuca y así quieren volver a gobernar a Colombia. pic.twitter.com/4s0s5KoHvJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2026

" Frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria de la entidad, se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata, en cumplimiento de los deberes legales y constitucionales que rigen a los servidores públicos", informó la Registraduría, explicando que las imágenes fueron remitidas a la Oficina de Control Disciplinario de la entidad, con el fin de que se adelanten las investigaciones del caso.

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“De manera permanente, la Registraduría Nacional, a través de su Oficina de Control Disciplinario, ha advertido a sus funcionarios, mediante memorandos internos, que deben abstenerse de incurrir en cualquier conducta relacionada con participación en procesos políticos”, se lee en el boletín.