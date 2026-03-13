La Registraduría informó este viernes en un comunicado que apartó de su cargo a una de sus funcionarias por aparente participación en política.
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Esto porque al parecer la empleada aparece realizando comentarios de carácter político mientras porta el chaleco institucional de la Organización Electoral.
Paloma Valencia oficializó su inscripción como candidata a las presidenciales junto a su fórmula Juan Daniel Oviedo
“¡Ay dios!, ahí no más van como 50.0000 hectáreas de tierra juntas en dos personas de este video y sin producir una mata de yuca y así quieren volver a gobernar a Colombia”, publicó el presidente Gustavo Petro compartiendo la publicación de la funcionaria, que se graba acompañando la inscripción de la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
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Y en el video se puede observar también a la trabajadora saludando al expresidente Álvaro Uribe.
" Frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria de la entidad, se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata, en cumplimiento de los deberes legales y constitucionales que rigen a los servidores públicos", informó la Registraduría, explicando que las imágenes fueron remitidas a la Oficina de Control Disciplinario de la entidad, con el fin de que se adelanten las investigaciones del caso.
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“De manera permanente, la Registraduría Nacional, a través de su Oficina de Control Disciplinario, ha advertido a sus funcionarios, mediante memorandos internos, que deben abstenerse de incurrir en cualquier conducta relacionada con participación en procesos políticos”, se lee en el boletín.