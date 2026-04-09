Tras una denuncia de la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla sobre una “parranda vallenata” dentro de la cárcel de Itagüí registrada el pasado fin de semana, el Inpec emitió un comunicado sobre decisiones tomadas respecto a la situación.

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La denuncia marca una gravedad, pues en la fiesta habrían estado capos vinculados a la Oficina de Envigado. Al parecer en el evento se presentó el cantante Nelson Velásquez.

Sobre esto, el Inpec confirmó que el artista sí ingresó al establecimiento penitenciario de Itagüí. Detalló que la actividad no fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho ni por la Dirección General del Instituto.

Por eso, tras verificar los hechos, se ordenó el cambio inmediato del director encargado del establecimiento. Además, se dispuso el traslado del comandante de vigilancia, se abrió investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de servicio durante el ingreso del artista y se ordenó la intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad.

“¿Rumba matutina con Nelson Velásquez? En este país, ya nada sorprende… pero sí que escandaliza. ¿QUÉ ESTARÁN CELEBRANDO EN UNA PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD QUE DESCONOCEMOS? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda de verdad?“, fue parte de los expresado por la concejal Claudia Carrasquilla.

También difundió un video en el que se alcanza a escuchar la música a todo volumen dentro del penal.