La Superintendencia Nacional de Salud publicó un nuevo informe en lo que refiere al balance del sistema en el mes de febrero. Uno de los indicadores que sirven para identificar el funcionamiento es los reclamos a cada una de las EPS.

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En este caso, la entidad mostró que en este mes este indicador volvió a mostrar las inconformidades de los usuarios. La mayoría de los reclamos se concentró en el acceso efectivo a citas, tecnologías y servicios.

La entidad reportó para ese mes 169.138 reclamos sobre una base de 48.686.359 afiliados, con una tasa general de 34,74 % por cada 10.000 afiliados. Se detalló en el informe que la presión fue más alta en el régimen contributivo, con 44,46 %, mientras el subsidiado se ubicó en 25,86 %.

En detalle, según lo difundido por la Supesalud, las reclamaciones se concentraron en negaciones, demoras, autorizaciones pendientes y barreras para obtener tecnologías y otros servicios requeridos por los usuarios. Es decir, cuando el usuario apenas solicita las primeras atenciones.

El informe muestra de igual manera que algunas EPS acumularon más reclamos de manera general, mientras que otras presentaron más presión en cuanto a los tipos de reclamos.

Las EPS que concentraron más reclamos y las que registraron las tasas más altas

La Nueva EPS es la que presentó el volumen absoluto de reclamos del mes con 41.048 reclamos; la siguen Sanitas con 21.751 reclamos; Sura con 20.214; Salud Total sumó 20.164 y Famisanar con 12.912 reclamos.

En el régimen contributivo, las tasas más altas fueron las de SOS, con 81,17; Comfenalco Valle, con 63,79; Famisanar, con 56,34; Coosalud, con 53,44; y Nueva EPS, con 48,07.

Por su parte, en el régimen subsidiado, los mayores indicadores correspondieron a Capital Salud, con 49,41; Savia Salud, con 45,90; Aliansalud, con 36,61; Famisanar, con 36,54; y Capresoca, con 35,81.

De otra parte, el balance señala que los motivos de reclamo se concentran básicamente en el acceso a la atención. Este ítem tuvo en febrero 156.199 casos.

Más abajo quedaron los reclamos por procesos administrativos, con 10.461; la insatisfacción relacionada con la atención en salud, con 2.448; y la insatisfacción vinculada con infraestructura y logística, con apenas 80 reclamos.